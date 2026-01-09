विज्ञापन

ऑस्कर से आई एक और गुड न्यूज, जनरल एंट्री लिस्ट में पहुंचीं महावतार नरसिम्हा और कांतारा चैप्टर 1

भारत के मशहूर और विजनरी प्रोडक्शन हाउस होम्बले फ़िल्म्स ने एक बार फिर ग्लोबल स्टेज पर बड़ी कामयाबी अपने नाम की है. दरअसल, 2025 में आई इसकी दो चर्चित फ़िल्में महावतार नरसिम्हा और कांतारा: चैप्टर 1 को ऑस्कर की जनरल एंट्री लिस्ट में भेजा गया है.

Read Time: 2 mins
Share
ऑस्कर से आई एक और गुड न्यूज, जनरल एंट्री लिस्ट में पहुंचीं महावतार नरसिम्हा और कांतारा चैप्टर 1
ऑस्कर जनरल लिस्ट में शामिल हुई दो फिल्में
नई दिल्ली:

भारत के मशहूर और विजनरी प्रोडक्शन हाउस होम्बले फ़िल्म्स ने एक बार फिर ग्लोबल स्टेज पर बड़ी कामयाबी अपने नाम की है. दरअसल, 2025 में आई इसकी दो चर्चित फ़िल्में महावतार नरसिम्हा और कांतारा: चैप्टर 1 को ऑस्कर की जनरल एंट्री लिस्ट में भेजा गया है. यह भारतीय सिनेमा के लिए गर्व का पल है. कांतारा: चैप्टर 1 का डायरेक्शन ऋषभ शेट्टी ने किया है और इसे विजय किरागंदूर ने प्रोड्यूस किया है, जबकि महावतार नरसिम्हा का डायरेक्शन अश्विन कुमार ने किया है और इसे होम्बले फ़िल्म्स ने प्रस्तुत किया है.

ऑस्कर की जनरल एट्री में पहुंचीं कांतारा और महावतार नरसिम्हा

दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट रहीं हैं और अपनी दमदार कहानी, संस्कृति से जुड़े अंदाज़, शानदार तकनीक और बेहतरीन विज़न के लिए खूब सराही गईं. ऑस्कर की जनरल एंट्री लिस्ट में आने के बाद अब इन दोनों फिल्मों पर कई बड़े अवॉर्ड कैटेगरी में डाले जाने को लेकर ध्यान दिया जाएगा. इनमें बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट प्रोड्यूसर, बेस्ट स्टोरी/राइटिंग, बेस्ट प्रोडक्शन डिज़ाइन और बेस्ट सिनेमैटोग्राफी जैसी कैटेगरी शामिल हैं. ऐसे में, आगे इन्हें शॉर्टलिस्ट किया जाएगा या नहीं, इसका फैसला अकादमी द्वारा किया जाएगा.

ऑस्कर जनरल एंट्री में हैं 5 भारतीय फिल्में

खास बात यह है कि इस साल ऑस्कर जनरल एंट्री लिस्ट में शामिल कुल पांच भारतीय फिल्मों में से दो फिल्में होम्बले फिल्म्स की हैं. यह दिखाता है कि होम्बले फिल्म्स का असर लगातार बढ़ रहा है और भारतीय सिनेमा को ग्लोबल स्तर पर पहचान दिलाने में उसका योगदान लगातार मजबूत होता जा रहा है. यह पहचान दिखाती है कि होम्बले फिल्म्स लगातार मजबूत कहानियों का साथ दे रहा है, अपनी क्रिएटिव बाउंड्रीज को आगे बढ़ा रहा है और इंडियन सिनेमा को उसकी असली पहचान और बड़े लेवल के साथ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर पेश कर रहा है.

जैसे-जैसे भारतीय सिनेमा दुनिया भर में अपनी पहचान मज़बूत कर रहा है, होम्बले फ़िल्म्स की यह उपलब्धि इंडस्ट्री की बढ़ती ग्लोबल मौजूदगी और क्रिएटिव ताकत को साफ दिखाती है. यह होम्बले फ़िल्म्स के साथ-साथ पूरे भारतीय सिनेमा के लिए एक सचमुच गर्व का पल है. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Kantara Chapter 1, Mahavtar Narsimha, Oscar, Oscar 2026,  
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com