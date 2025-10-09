मैंने दोस्त का जूठा खाना खाकर दिन गुजारे- फराह खान के इस कमेंट पर गुस्साए ओरी ने बताई आपबीती

सोशल मीडिया पर हमेशा अपनी स्टाइलिश तस्वीरों और बॉलीवुड पार्टियों की वजह से चर्चा में रहने वाले ओरहान अवतरमणि यानी कि ओरी इन दिनों एक अलग कारण से सुर्खियों में हैं. हाल ही में फिल्ममेकर फराह खान ने एक पॉडकास्ट के दौरान मजाकिया लहजे में कहा था कि ‘मुझे नहीं पता ओरी क्या करता है, लेकिन वो थोड़ा क्रिंज है.' इस बात के बाद सोशल मीडिया पर लोग ओरी को ट्रोल करने लगे. कई यूजर्स ने उन पर तंज कसते हुए कहा कि वो सिर्फ सेलिब्रिटी फ्रेंडशिप के दम पर फेमस हैं. लेकिन अब ओरी ने सबको करारा जवाब दिया है और अपनी जिंदगी की असली कहानी सबके सामने रखी है.

ओरी का जवाब

ओरी ने एक इंटरव्यू में कहा, ‘लोग मुझे क्रिंज कहते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि मैंने क्या-क्या झेला है. मैंने बचे हुए खाने से दिन गुजारे हैं, दूसरों के घर में सोया हूं और अपने सपनों को जिंदा रखा है.' उन्होंने बताया कि उनकी लाइफ हमेशा ग्लैमरस नहीं रही. उन्होंने कई मुश्किल दौर देखे हैं. ओरी ने कहा कि उन्होंने कभी किसी को जज नहीं किया. इसलिए वो उम्मीद करते हैं कि लोग भी उन्हें गलत नजर से न देखें. उन्होंने कहा, ‘मैं वो लड़का हूं जिसने अपने सपनों के लिए बहुत कुछ झेला है. अगर आज लोग मुझे सिर्फ पार्टी बॉय या फैशन लवर के रूप में देखते हैं, तो उन्हें मेरी असली कहानी नहीं पता.'

ओरी ने जीता दिल

ओरी ने आगे कहा, ‘मैंने खुद को बेचा, लेकिन अपने सपनों के लिए. मैं अपनी मेहनत, आत्मविश्वास और जुनून को बेचता हूं ताकि मैं वो बन सकूं जो मैं बनना चाहता हूं.' उन्होंने कहा कि अगर उनकी मौजूदगी किसी को मुस्कुराने पर मजबूर करती है, तो वही उनकी सबसे बड़ी जीत है. ओरी के इस जवाब के बाद सोशल मीडिया पर फैंस और कई सेलेब्स उनके समर्थन में आ गए हैं. लोग उनकी ईमानदारी की तारीफ कर रहे हैं. ओरी का ये बयान सिर्फ ट्रोलर्स के लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए है जो बिना जाने किसी को जज कर देते हैं.

