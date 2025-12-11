धुरंधर में रहमान डकैत के रोल के लिए पहली पसंद नहीं थे अक्षय खन्ना? रिजेक्ट हुए एक्टर ने शेयर किया ऑडिशन वीडियो

अक्षय खन्ना ने धुरंधर में ऐसी एंट्री ली कि सोशल मीडिया पर तो मानों कहर ही ढा दिया. इस फिल्म के बाद रातों-रात उनकी एक नई फैन फॉलोइंग तैयार हुई है. जो लोग अक्षय के टैलेंट से अनजान थे उन्हें तक पता चल गया है कि एक स्टार किड ये भी हैं जो पहले भी कुछ हिट फिल्में दे चुके हैं. फिलहाल वह धुरंधर के अपने हिट एंट्री सॉन्ग की वजह से चर्चा में छाए हुए हैं. अब एक तरफ वो वायरल हो रहे हैं वहीं दूसरी तरफ ऑरी ने एक वीडियो शेयर करते हुए दावा किया है कि अक्षय खन्ना का रहमान डकैत वाला किरदार असल में उन्हें ऑफर हुआ था.

ऑरी को ऑफर हुआ था रहमान डकैत वाला रोल!

ऑरी ने अपने इंस्टा पेज पर एक वीडियो शेयर किया. इस वीडियो में ऑरी बर्फ से ढकी वादियों के बीच बिल्कुल अक्षय खन्ना वाले स्टाइल में एंट्री लेते हैं और डांस करते भी नजर आते हैं. वीडियो के साथ ऑरी ने लिखा, मेरा ऑडिशन वर्सेज वो शख्स जिसे ये रोल मिला. उन्होंने यह वीडियो मस्ती के लिए डाला था. इसका धुरंधर में उनकी कास्टिंग से कोई लेना देना नहीं था. हालांकि इस पर कमेंट करने से वो पीछे नहीं रहे. वीडियो के साथ कैप्शन में उन्होंने लिखा, शायद मेरी फीस थोड़ी ज्यादा थी.

सोशल मीडिया पर आए ऐसे रिएक्शन

ऑरी के वीडियो पर बड़े ही मजेदार कमेंट आ रहे हैं. एक ने लिखा, पूकी अक्षय खन्ना. एक ने कमेंट किया, हां शायद वो तुम्हें अफॉर्ड नहीं कर पाते. एक ने लिखा, कास्टिंग डायरेक्टर को अपन पछतावा हो रहा होगा. एक ने ऑरी की टांग खींचते हुए लिखा, उनका बजट कम रहा होगा नहीं तो अक्षय खन्ना की जगह तुम ही होते.