निक जोनस दोस्तों को बार-बार दिखाते हैं बीवी प्रियंका चोपड़ा की ये फिल्म, ना ये मैरी कॉम ना ही बाजीराव मस्तानी

प्रियंका चोपड़ा की गिनती ग्लोबल स्टोर के तौर पर होती है, जिन्होंने बॉलीवुड के साथ-साथ हॉलीवुड में भी अपनी एक्टिंग का दम दिखाया है. प्रियंका चोपड़ा फिल्मों के साथ-साथ अपनी पति निक जोनस को लेकर भी काफी सुर्खियों में रहती हैं. प्रियंका चोपड़ा ने लंदन में दिवाली का त्योहार धूमधाम से मनाया और अपने फैंस के साथ उत्सव की खुशियां शेयर कीं. ब्रिटिश वोग को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने दीवाली के प्रति अपने प्यार को व्यक्त किया और अपने फैंस को बॉलीवुड की एक ऐसी फिल्म को देखने के लिए सलाह दी है, जो उनकी पति निक जोनस को भी खूब पसंद है.

प्रियंका ने मुस्कुराते हुए कहा, “मेरे पति निक जोनस, जिन्होंने ज्यादा बॉलीवुड फिल्में नहीं देखीं, वे मेरे उन दोस्तों को 'दिल धड़कने दो' को देखने की सलाह देते हैं. जो बॉलीवुड से अनजान हैं, यह फिल्म उन्हें बहुत पसंद आई.” प्रियंका और निक जोनस ने दिसंबर 2018 में जोधपुर के उम्मेद भवन पैलेस में हिंदू और ईसाई रीति-रिवाजों के साथ शादी की थी. जनवरी 2022 में सरोगेसी के जरिए उन्होंने अपनी बेटी मल्ती मैरी चोपड़ा जोनस का स्वागत किया.

2015 में रिलीज हुई 'दिल धड़कने दो' में प्रियंका के साथ रणवीर सिंह, अनुष्का शर्मा, फरहान अख्तर, अनिल कपूर और शेफाली शाह जैसे सितारे थे. जोया अख्तर के निर्देशन में बनी यह फिल्म एक क्रूज यात्रा पर मेहरा परिवार की कहानी दिखाती है, जो आत्म-खोज और भावनात्मक सफर की ओर बढ़ती है. ₹58 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने विश्व भर में ₹145 करोड़ की कमाई की और समीक्षकों से भी तारीफ पाई.

प्रियंका की आखिरी हिंदी फिल्म 'द स्काई इज पिंक' (2019) थी, जिसमें उन्होंने एक मां की भावुक भूमिका निभाई. अब वह भारतीय सिनेमा में धमाकेदार वापसी करने वाली हैं. वह एस.एस. राजामौली की अगली फिल्म 'एसएसएमबी29' में महेश बाबू के साथ नजर आएंगी. यह फिल्म 2026 में पूरी होगी और 2027 में वैश्विक रिलीज के लिए तैयार है.