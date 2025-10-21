विज्ञापन

ड्रीम गर्ल 2 नहीं है असरानी की आखिरी फिल्म बल्कि ये दो फिल्में होंगी उनकी आखिरी, एक तो है हॉरर कॉमेडी

भारतीय सिनेमा ने 20 अक्टूबर 2025 को एक अनमोल रत्न खो दिया. मशहूर अभिनेता गोवर्धन असरानी, जिन्हें प्यार से असरानी के नाम से जाना जाता था, का निधन हो गया.

Read Time: 3 mins
Share
ड्रीम गर्ल 2 नहीं है असरानी की आखिरी फिल्म बल्कि ये दो फिल्में होंगी उनकी आखिरी, एक तो है हॉरर कॉमेडी
2026 में रिलीज होंगी असरानी की आखिरी फिल्में
नई दिल्ली:

भारतीय सिनेमा ने 20 अक्टूबर 2025 को एक अनमोल रत्न खो दिया. मशहूर अभिनेता गोवर्धन असरानी, जिन्हें प्यार से असरानी के नाम से जाना जाता था, का निधन हो गया. 84 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहने वाले असरानी अपने शानदार अभिनय और हास्य के लिए हमेशा याद किए जाएंगे. उनके चाहने वालों के दिलों में उनकी यादें और फिल्में हमेशा जिंदा रहेंगी. आखिरी बार वह आयुष्मान खुराना की फिल्म ड्रीम गर्ल 2 में नजर आए थे. जिसमें उन्होंने अपने छोटे से रोल काफी सुर्खियां बटोरी थीं. लेकिन यह बात जानकरा आपको हैरानी होगी कि ड्रीम गर्ल 2 असरानी की आखिरी फिल्म नहीं है. 

ये भी पढ़ें: दिवाली के मौके पर रिलीज हुई इस फिल्म की टिकट महिलाओं और लड़कियों की लिए हुई फ्री, इस तरीख तक मुफ्त में दे सकेंगे फिल्म

उनकी आखिरी दो फिल्में, ‘भूत बंगला' और ‘हैवान', 2026 में रिलीज होंगी, जो उनके फैंस के लिए एक खास तोहफा होंगी. दोनों फिल्मों का निर्देशन प्रियदर्शन ने किया है, जिनके साथ असरानी का लंबा सहयोग रहा. ‘हेरा फेरी', ‘भागम भाग', ‘दे दना दन' और ‘वेलकम' जैसी फिल्मों में उनकी जोड़ी ने दर्शकों को हंसी के ठहाके लगवाए. ‘भूत बंगला' में प्रियदर्शन और अक्षय कुमार एक दशक से ज्यादा समय बाद फिर साथ आए हैं. यह एक हॉरर-कॉमेडी फिल्म है, जिसमें मनोज जोशी, विंदु दारा सिंह, मिथुन चक्रवर्ती, राजपाल यादव जैसे सितारे भी हैं. यह फिल्म प्रियदर्शन की 2007 की सुपरहिट ‘भूल भुलैया' की तरह जादू बिखेरने की उम्मीद है.

‘हैवान' की शूटिंग इस साल शुरू हुई थी. असरानी इस प्रोजेक्ट को लेकर बहुत उत्साहित थे और उन्होंने मीडिया से बातचीत में इसका जिक्र किया था. इस फिल्म में अक्षय कुमार और सैफ अली खान मुख्य भूमिकाओं में हैं. वहीं अक्षय कुमार ने असरानी को श्रद्धांजलि देते हुए लिखा, “असरानी जी के निधन से मन भारी है. पिछले हफ्ते ‘हैवान' के सेट पर हमने गर्मजोशी से गले लगाया था. वे बहुत प्यारे इंसान थे. उनकी कॉमिक टाइमिंग लाजवाब थी. ‘हेरा फेरी' से ‘भागम भाग', ‘दे दना दन', ‘वेलकम' और अब ‘भूत बंगला' व ‘हैवान' तक, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा. उनके बिना इंडस्ट्री सूनी हो गई. भगवान उनकी आत्मा को शांति दे. ओम शांति.” असरानी की कमी हमेशा खलेगी, लेकिन उनकी फिल्में दर्शकों को हंसाती रहेंगी.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Asrani, Govardhan Asrani, Asrani Death, Bhoot Bangla, Haiwan
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com