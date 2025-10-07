विज्ञापन

65 साल के इस एक्शन स्टार पर नेटफ्लिक्स ने लुटाए 80 करोड़ रुपये, रिलीज से तीन महीने पहले खरीदी फिल्म

2021 में आई पहली किस्त अखंडा में बालकृष्ण का अघोरी वाला लुक और तगड़ी एक्शन सीक्वेंस देखकर फैंस झूम उठे थे, अब अखंडा 2 से उम्मीदें और भी ज्यादा बढ़ गई हैं.

Read Time: 2 mins
Share
65 साल के इस एक्शन स्टार पर नेटफ्लिक्स ने लुटाए 80 करोड़ रुपये, रिलीज से तीन महीने पहले खरीदी फिल्म
नेटफ्लिक्स ने अखंड 2 के लिए 80 करोड़ देकर लिए ओटीटी राइट्स
नई दिल्ली:

साउथ इंडस्ट्री के दमदार स्टार नंदमुरी बालकृष्ण की मोस्ट अवेटेड फिल्म अखंडा 2 ने रिलीज से पहले ही धमाका कर दिया है. जी हां, इस फिल्म के ओटीटी राइट्स नेटफ्लिक्स ने पूरे 80 करोड़ रुपये खर्च कर खरीद लिए हैं. ये डील इतनी बड़ी है कि जियो स्टार और अमेजन प्राइम जैसे दिग्गज प्लेटफॉर्म्स को पीछे छोड़ दिया. फिल्म का निर्देशन और कहानी दोनों बोयापति श्रीनू ने ही संभाली है. 2021 में आई पहली किस्त अखंडा में बालकृष्ण का अघोरी वाला लुक और तगड़ी एक्शन सीक्वेंस देखकर फैंस झूम उठे थे, अब अखंडा 2 से उम्मीदें और भी ज्यादा बढ़ गई हैं.

ये भी पढ़ें: पत्नी के बाद पवन सिंह के खिलाफ उठाई ससुर ने भी आवाज, बोले-सीएम योगी ही दिला सकते हैं इंसाफ

सभी भाषाओं में होगी स्ट्रीम

इस डील की सबसे खास बात ये है कि नेटफ्लिक्स ने फिल्म के सभी भाषाओं के डिजिटल राइट्स खरीद लिए हैं. यानी चाहे आप हिंदी, तेलुगु, तमिल या किसी और भाषा में देखना चाहें, अखंडा 2 आपके लिए हर जगह उपलब्ध होगी.

फेस्टिवल्स में डबल धमाका

पहले फिल्म को 25 सितंबर को थिएटर्स में रिलीज किया जाना था, लेकिन उसी दिन पवन कल्याण की ओजी भी रिलीज हो रही थी. मेकर्स ने क्लैश से बचने के लिए स्मार्ट मूव खेला और अब ये फिल्म 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी. इसके बाद संक्रांति के त्योहार पर नेटफ्लिक्स पर इसका ग्रैंड प्रीमियर होगा. यानी त्योहारों पर बालकृष्ण के फैंस को मिलेगा डबल मज़ा.

क्या फिर मचेगा गदर?

पहली अखंडा ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था और बालकृष्ण का अघोरी अवतार आइकॉनिक बन गया था. अब देखना यह है कि 80 करोड़ की इस मेगा डील वाली अखंडा 2 क्या नेटफ्लिक्स पर भी वही जादू दोहरा पाएगी.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Nandamuri Balakrishna, Akhanda 2, Akhanda Movie, Akhanda On Netflix, Actor Nandamuri Balakrishna
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com