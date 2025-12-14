5 दिसंबर को था धुरंधर से टकराना, लेकिन 12 दिसंबर को हुई रिलीज, फिर भी दो दिनों में वसूली बजट की आधी कमाई

Akhanda 2: Thaandavam Box Office Collection Day 2: 5 दिसंबर को रणवीर सिंह की धुरंधर से साउथ के सुपरस्टार नंदमुरी बालकृष्ण की अखंडा 2 थांडवम टकराने वाली थी. लेकिन कुछ कारणों के कारण फिल्म को रिलीज के कुछ घंटे पहले पोस्टपोन कर दिया गया. लेकिन अब 12 दिसंबर को फिल्म वर्ल्डवाइड रिलीज कर दिया गया है, जिसने फैंस का ध्यान खींचा और केवल दो दिनों में फिल्म के 120 करोड़ के बजट की आधी कमाई अखंडा 2 ने हासिल कर ली है. वहीं धुरंधर के शोर में फिल्म का कलेक्शन देखने को मिल रहा है. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि सलमान खान की फिल्म 'बजरंगी भाईजान' में मुन्नी का किरदार निभाकर दर्शकों का दिल जीतने वाली एक्ट्रेस हर्षाली मल्होत्रा ने लंबे ब्रेक के बाद 'अखंडा 2 थांडवम' से तेलुगु सिनेमा में डेब्यू किया है और वह जननी के रोल में नजर आ रही हैं.

बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क के शुरूआती आंकड़ों के अनुसार, अखंडा 2 ने प्री रिलीज 8 करोड़ की कमाई की थी. जबकि पहले दिन फिल्म का आंकड़ा 22.5 करोड़ रहा. इसमें तेलुगू में 21.95 करोड़, दूसरे दिन 1 लाख, कन्नड़ में 2 लाख, तमिल में 42 लाख और मलयालम में 1 लाख की कमाई हासिल की. इसके बाद दूसरे दिन 15.50 करोड़ की कमाई फिल्म ने हासिल की. इसके बाद भारत में फिल्म की कमाई 46 करोड़ की कमाई हो गई है. जबकि वर्ल्डवाइड कलेक्शन 61.5 करोड़ रहा है.

बता दें कि ये फिल्म साल 2021 में रिलीज हुई फिल्म 'अखंडा' का सीक्वल है. फिल्म में हर्षाली के अलावा, संयुक्ता मेनन, आधी पिनिसेट्टी, कबीर दुहान सिंह और सास्वता चटर्जी भी नजर आ रही हैं. फिल्म का निर्देशन बोयापति श्रीनू ने किया है. यह फिल्म 12 दिसंबर को सिनेमाघरों में हिंदी और अंग्रेजी के अलावा कई अन्य भारतीय भाषाओं में भी रिलीज की जा चुकी है. फिल्म को लेकर दर्शकों से अभी तक मिली-जुली प्रतिक्रिया मिल रही है. इससे पहले साल 2021 में अखंडा रिलीज की गई थी. इस फिल्म में नंदमुरी बालकृष्ण और प्रज्ञा जैसवाल मुख्य भूमिका में थे. एक्शन ड्रामा फिल्म दर्शकों को बहुत पसंद आई थी. शायद यही वजह है कि इसका दूसरा पार्ट बनाया गया है.