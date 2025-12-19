बजरंगी भाईजान की मुन्नी की 10 साल बाद लगी लॉटरी, फिल्म हुई फ्लॉप, लेकिन मिली मोटी फीस

साल 2015 में सलमान खान की सुपरहिट फिल्म 'बजरंगी भाईजान' में मुन्नी का रोल सबके दिलों पर छा जाने वाली हर्षाली मल्होत्रा अब बड़ी हो चुकी हैं. 17 साल की हर्षाली ने तेलुगु सिनेमा में बड़ा कदम रखा है और नंदमुरी बालकृष्ण की ब्लॉकबस्टर सीक्वल 'अखंडा 2: थांडवम' से कमबैक किया है. यह फिल्म मूल 'अखंडा' की अगली कड़ी है, जिसे बोयापति श्रीनु ने निर्देशित किया है. फिल्म में हर्षाली ने जननी का महत्वपूर्ण किरदार निभाया है. जननी एक प्रतिभाशाली युवा वैज्ञानिक हैं, जो डीआरडीओ में काम करती हैं और एक खतरनाक बायोवेपन के खिलाफ वैक्सीन विकसित करती हैं.

ये भी पढ़ें: रामगोपाल वर्मा ने 'धुरंधर' को फिल्म इंडस्ट्री के लिए बताया 'वॉर्निंग', जानें 700 करोड़ की फिल्म पर क्यों कही ये बात

कितनी मिली हर्षाली को फीस

यह रोल हर्षाली के लिए काफी अलग है, क्योंकि इसमें वे एक बुद्धिमान और जिम्मेदार लड़की के रूप में नजर आईं. हर्षाली की परफॉर्मेंस को दर्शकों ने सराहा है, खासकर उनकी गंभीरता और भावनात्मक सीनों में. फिल्म की कहानी में जननी का किरदार केंद्रीय है, क्योंकि बालकृष्ण का किरदार अखंडा उनकी रक्षा के लिए वापस आता है. फीस की बात करें तो मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि हर्षाली को 'अखंडा 2' के लिए करीब 50 लाख रुपये मिले. वहीं बालकृष्ण ने मुख्य भूमिका के लिए मोटी रकम वसूली, जबकि संयुक्ता मेनन और म्यूजिक डायरेक्टर एस थमन की फीस भी काफी ऊंची रही. हर्षाली का यह नया अवतार दर्शकों को पसंद आ रहा है. 'बजरंगी भाईजान' की क्यूट मुन्नी से अब एक मैच्योर रोल तक का सफर उनके करियर के लिए अच्छा संकेत है.

अखंडा 2 ने कितने कमाए

'अखंडा 2' मूल रूप से 5 दिसंबर को रिलीज होने वाली थी, लेकिन कुछ वित्तीय कारणों से इसे स्थगित कर 12 दिसंबर को सिनेमाघरों में उतारा गया. इसी दिन रणवीर सिंह की 'धुरंधर' भी रिलीज हुई, जो बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई कर रही है और भारत में 450 करोड़ के करीब पहुंच चुकी है. वहीं 'अखंडा 2' ने शुरुआत तो मजबूत की, लेकिन जल्दी ही रफ्तार खो दी. बॉक्स ऑफिस आंकड़ों के अनुसार, फिल्म ने पहले दिन करीब 30.50 करोड़, दूसरे दिन 15.50 करोड़, तीसरे दिन 15.10 करोड़, चौथे दिन 5.25 करोड़ और पांचवें दिन 4.25 करोड़ रुपये कमाए. छह दिनों में भारत से कुल कलेक्शन लगभग 70 करोड़ के आसपास पहुंचा है.