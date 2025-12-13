किस किस को प्यार करूं को धोबी पछाड़, धुरंधर भी ओपनिंग के मामले में हुआ ढेर, इस फिल्म का दिखा बॉक्स ऑफिस पर तांडव

Akhanda 2: Thaandavam Box Office Collection Day 1: 5 दिसंबर को रणवीर सिंह की धुरंधर से साउथ सुपरस्टार नंदमुरी बालकृष्ण की अखंडा 2 तांडवम टकराने वाली थी. हालांकि कुछ कारणों की वजह से फिल्म को पोस्टपोन कर दिया. लेकिन अब 12 दिसंबर को कपिल शर्मा की किस किस को प्यार करूं 2 से टक्कर अखंडा 2 से देखने को मिली, जो कमाई के मामले में साउथ के सुपरस्टार के आगे ढेर हो गई है. वहीं अगर धुरंधर के ओपनिंग कलेक्शन को देखा जाए तो अखंडा 2 के पहले दिन के कलेक्शन के सामने यह भी ढेर हो गया है.

अखंडा 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 1

बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क के शुरूआती आंकड़ों के अनुसार, अखंडा 2 ने पहले दिन भारत में 30 करोड़ की ओपनिंग की है. जबकि वर्ल्डवाइड आंकड़ा 35.75 करोड़ रहा है. वहीं तेलुगू भाषा में फिल्म ने सबसे ज्यादा कमाई की है. जबकि हिंदी, कन्नड़, तमिल और मलयालम भाषा में फिल्म का कलेक्शन लाखों में रहा है.

धुरंधर ने की 8 दिनों में की इतनी कमाई

सैकनिल्क के अनुसार, पहले दिन 28 करोड़ की ओपनिंग करने वाली धुरंधर का 8वें दिन आंकड़ा 32 करोड़ रहा है. वहीं 8 दिनों में फिल्म का भारत में कलेक्शन 239.25 करोड़ रहा है. वहीं वर्ल्डवाइड कमाई 357.25 करोड़ हुआ है. जबकि इंडिया ग्रॉस 287.25 करोड़ की कमाई फिल्म ने की है.

किस किस को प्यार करूं को धोबी पछाड़

कपिल शर्मा की मचअवेटेड फिल्म किस किस को प्यार करूं 2 की बात करें तो पहले दिन फिल्म ने केवल 1.75 करोड़ की भारत में कमाई की है. जबकि वर्ल्डवाइड आंकड़ा 2.1 करोड़ रहा है.

बजरंगी भाईजान की मुन्नी ने किया है डेब्यू

सलमान खान की बजरंगी भाईजान में मुन्नी का किरदार निभाकर फेमस हुईं हर्षाली मल्होत्रा ने तमिल सिनेमा में डेब्यू किया है और वह नंदमुरी बालकृष्ण की अखंडा 2 तांडवम में अहम किरदार निभाती हुई नजर आ रही हैं. हालांकि अखंडा 2 के सोशल मीडिया रिव्यू की बात करें तो फिल्म को एक्स पर नेगेटिव रिव्यू मिल रहे हैं, जिसके चलते देखना होगा कि फिल्म का दूसरे दिन का कलेक्शन कितना होने वाला है.