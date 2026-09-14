विज्ञापन

‘मूकुथी अम्मन’ बनकर फिर लौटेंगी नयनतारा, ‘महाशक्ति’ का टीजर रिलीज

दक्षिण भारतीय सिनेमा की लोकप्रिय अभिनेत्री नयनतारा एक बार फिर देवी ‘मूकुथी अम्मन’ के किरदार में नजर आएंगी. 2020 में इसी नाम की फिल्म में इस भूमिका को निभाने के बाद अब नयनतारा ‘महाशक्ति’ के साथ इस किरदार में वापसी कर रही हैं.

Read Time: 3 mins
Share
‘मूकुथी अम्मन’ बनकर फिर लौटेंगी नयनतारा, ‘महाशक्ति’ का टीजर रिलीज
‘मूकुथी अम्मन’ बनकर फिर लौटेंगी नयनतारा, ‘महाशक्ति’ का टीजर रिलीज
NDTV

दक्षिण भारतीय सिनेमा की लोकप्रिय अभिनेत्री नयनतारा एक बार फिर देवी ‘मूकुथी अम्मन' के किरदार में नजर आएंगी. 2020 में इसी नाम की फिल्म में इस भूमिका को निभाने के बाद अब नयनतारा ‘महाशक्ति' के साथ इस किरदार में वापसी कर रही हैं. फिल्म का टीजर रिलीज कर दिया गया है, जिसमें नयनतारा के किरदार की पहली झलक देखने को मिली है. ‘महाशक्ति' का निर्देशन सुंदर सी. ने किया है. टीजर में फिल्म की कहानी को लेकर बहुत ज्यादा जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन इसमें रहस्य, भव्य दृश्य और बड़े स्तर पर तैयार किए गए कई दृश्य दिखाई देते हैं. 

धार्मिक आस्था के साथ सामाजिक कहानी

नयनतारा का किरदार भी इस बार पहले से अलग और प्रभावशाली अंदाज में नजर आ रहा है. टीजर से यह संकेत मिलता है कि फिल्म ‘मूकुथी अम्मन' की दुनिया को आगे ले जाने के साथ इसका दायरा भी बड़ा करने की कोशिश कर रही है.

2020 में रिलीज हुई ‘मूकुथी अम्मन' में नयनतारा ने देवी की भूमिका निभाई थी. फिल्म में धार्मिक आस्था के साथ सामाजिक मुद्दों को भी कहानी का हिस्सा बनाया गया था. अब ‘महाशक्ति' में उनकी वापसी ने उस फिल्म के प्रशंसकों की उत्सुकता बढ़ा दी है. हालांकि नई फिल्म की कहानी और पुराने किरदारों से इसके संबंध को लेकर फिलहाल निर्माताओं ने ज्यादा जानकारी साझा नहीं की है.

ये Video भी देखें: Hभक्ति Vs भौकाल - 'हनुमान अंश' ने कमाए 130 करोड़, 'मिर्जापुर' 100 करोड़ के पार

अन्य कलाकार

फिल्म में नयनतारा के साथ रेजिना कैसांद्रा, योगी बाबू और ऊर्वशी समेत कई कलाकार नजर आएंगे. ‘महाशक्ति' का निर्माण डॉ. ईश्वरी के. गणेश ने वेल्स फिल्म इंटरनेशनल के बैनर तले किया है. अवनी मीडिया, आईवीवाई एंटरटेनमेंट और राउडी पिक्चर्स भी इसके निर्माण से जुड़े हैं.

फिल्म को कई भाषाओं में रिलीज करने की तैयारी है. ‘महाशक्ति' नवंबर में हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ में सिनेमाघरों में आएगी. उत्तर भारत में इसके वितरण की जिम्मेदारी एए फिल्म्स के पास है.

नयनतारा का ‘मूकुथी अम्मन' के रूप में दोबारा पर्दे पर आना फिलहाल फिल्म की सबसे बड़ी खासियत है. अब देखना होगा कि निर्देशक सुंदर सी. इस लोकप्रिय किरदार की वापसी को नई कहानी और बड़े सिनेमाई पैमाने के साथ किस तरह पेश करते हैं.

ये भी पढ़ें: 46 साल पुराना वो गाना जिसने तांगेवालों को बना दिया था हीरो, 80s में लोगों का बना फेवरेट, रेडियो, चाय की टपरी और गलियों में खूब देता था सुनाई

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Nayanthara, Nayanthara Next Film, Mookuthi Amman, Mookuthi Amman Hindi, Nayanthara Actress
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com