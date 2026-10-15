नाना पाटेकर की प्रेयर मीट में पहुंचीं तिरंगा की को-स्टार वर्षा उसगांवकर, बोलीं- 'बच सकती थी जान,75 साल जाने की उम्र नहीं'

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का 8 अक्टूबर को अपने पूणे वाले घर में निधन हो गया. नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव में किया गया था. बता दें कि 14 अक्टूबर को मुंबई में प्रभादेवी में पीएल देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी कॉम्प्लेक्स में एक्टर की प्रेयर मीट का आयोजन किया गया. उनकी प्रेयर मीट में कई बॉलीवुड सेलेब्स ने शिरकत की. इसमें उनके साथ फिल्म तिरंगा में काम करने वाली वर्षा उसगांवकर ( Varsha Usgaonkar in nana patekar Prayer Meet)

नाना पाटेकर के निधन पर वर्षा उसगांवकर

IANS से बातचीत में वर्षा उसगांवकर ने कहा, "मुझे लगता है कि अगर उस समय नाना पाटेकर को जरूरी मेडिकल मदद मिल जाती, तो शायद वह आज हमारे बीच होते. 75 साल जाने की उम्र नहीं है. आज मेडिकल साइंस इतनी आगे बढ़ चुकी है कि इंसान 100 साल तक जी सकता है. लेकिन दुर्भाग्य से वो हमें छोड़कर चले गए."

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तिंरगा फिल्म में साथ किया काम

वर्षा उसगांवरकर (Varsha Usgaonkar) ने नाना पाटेकर के साथ फिल्म तिरंगा ( Tiranag) में काम किया है. अपने उस समय को याद करते हुए उन्होंने कहा कि,"मैं खुद को बहुत खुशनसीब मानती हूं कि मुझे उनके साथ 'तिरंगा' में काम करने का मौका मिला." वर्षा ने कहा कि नाना पाटेकर ने अपने करियर में कई तरह के किरदार निभाए. उन्होंने कॉमेडी से लेकर हीरो और विलेन तक के रोल किए. जब वर्षा से नाना पाटेकर की उनकी पसंदीदा परफॉर्मेंस के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने 'तिरंगा' का नाम लिया. उनके मुताबिक, नाना पाटेकर ने इस फिल्म में बहुत शानदार काम किया था.

नाना पाटेकर का निधन 8 अक्टबूर को उनके घर में हुआ. 75 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट से उनकी जान गई. घर में वो बेहोश गिरे हुए थे. इसको देखते ही उनको तुरंत ही पास के हास्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें सीपीआर ( CPR) देने की कोशिश की, लेकिन तब तक उनकी जान जा चुकी थी और डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.