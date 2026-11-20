मुंबई: ‘वास्ते', ‘लुट गए' और ‘लेजा रे' जैसे अरबों व्यूज हासिल करने वाले लगातार तीन सुपरहिट गाने देने के बाद, मशहूर फिल्ममेकर जोड़ी राधिका राव और विनय सापरू अब सोनी म्यूजिक के साथ मिलकर अपनी नई ओरिजिनल म्यूजिकल पेशकश ‘मॉन्स्टर एंड दुल्हन' लेकर आ रहे हैं. इस रहस्यमयी और दिलचस्प म्यूजिकल दुनिया के केंद्र में है ‘ये रात खास है', जो एक ऐसी रहस्यमयी प्रेम कहानी को दर्शाता है, जहां एक श्रापित राक्षस और धोखा खाई दुल्हन की मुलाकात पूर्णिमा की एक यादगार रात में होती है.

मॉन्स्टर की क्या है कहानी

मॉन्स्टर की दुनिया में दुल्हनों के आंसू उसकी मुक्ति का रास्ता थे, उनका खून उसका जुनून और दुल्हन का लाल जोड़ा उसका पसंदीदा शिकार. वह एक ऐसा राक्षस था, जो अनंत श्राप और पीड़ा की आग में जल रहा था. लेकिन एक पूर्णिमा की रात उसकी मुलाकात एक ऐसी दुल्हन से हुई, जिसने उससे उसकी कहानी पूछी. इसके बाद जो हुआ, वह एक ऐसी रात बन गई जिसे भुलाया नहीं जा सकता.

मॉन्स्टर और दुल्हन की एक अनोखी कहानी

अपने गानों को यादगार विजुअल अनुभव में बदलने के लिए मशहूर राधिका राव और विनय सापरू ने कई पीढ़ियों के संगीत प्रेमियों को यादगार गाने और शानदार म्यूजिक वीडियो दिए हैं. ‘मैंने पायल है छनकाई', ‘याद पिया की आने लगी' और ‘तेरे मस्त मस्त दो नैन' से लेकर आज के दौर के चार्टबस्टर्स ‘वास्ते', ‘लेजा रे' और ‘लुट गए' तक, उनकी रचनात्मक जोड़ी ने भारतीय संगीत जगत में अपनी एक खास पहचान बनाई है.

इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हुए राधिका राव और विनय सापरू ने कहा, “ ‘मॉन्स्टर एंड दुल्हन' के जरिए हम एक ऐसी दुनिया बनाना चाहते थे, जो रहस्यमयी, रोमांचक और गहरे रोमांस से भरी हो, जहां कल्पना और भावनाएं एक साथ मिलती हैं. ‘ये रात खास है' इस अनोखी प्रेम कहानी की एक झलक है. हमें उम्मीद है कि यह दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित करेगी और इसका जादू उनके दिलों में लंबे समय तक बना रहेगा.”

‘मॉन्स्टर एंड दुल्हन – ये रात खास है' रोमांस, फैंटेसी, रहस्य और संगीत का एक अनोखा संगम पेश करने का वादा करता है. इस पेशकश में राधिका राव और विनय सापरू की खास सिनेमाई शैली की झलक देखने को मिलेगी.