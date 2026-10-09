नाना पाटेकर के 6 खतरनाक किरदार, जिन्हें देखकर दर्शक भी सिहर उठे थे

बॉलीवुड में अपनी दमदार एक्टिंग से अपना नाम बनाने वाले एक्टर नाना पाटेकर (Nana Patekar) का कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया. नाना पाटेकर बॉलीवुड के वो एक्टर थे, जो मुंबई से बाहर शांति का जीवन बिताना पसंद करते थे. नाना पाटेकर को एक तरीके से वर्सटाइल एक्टर भी कहा जाता है. क्योंकि नाना पाटेकर इंटेंस के साथ-साथ कॉमेडी किरदार भी बहुत ही शानदार तरीके से निभाते थे. नाना पाटेकर तीन बार नेशनल अवार्ड जीत चुके हैं. एक्टर को अपनी शानदार फिल्में जैसे परिंदा, अग्निसाक्षी, अब तक 56 जैसे प्रोजेक्ट में काम करने को लेकर जाना जाता है. नाना पाटेकर इन दिनों बॉलीवुड फिल्मों में एक्टिव थे और आने वाले दिनों में वह काफी प्रोजेक्ट में नजर भी आने वाले थे. आज हम आपके नाना पाटेकर की वो फिल्मों के बारे में बताएंगे. जिसमें उन्होंने नेगेटिव किरदार निभा कर हर किसी को चौंका दिया था.

अग्नि साक्षी

एक्टर नाना पाटेकर ने फिल्म अग्निसाक्षी में नेगेटिव किरदार निभाया था. इस फिल्म में उन्होंने मनीषा कोइराला के पति का किरदार निभाया. फिल्म में मनीषा और नाना पाटेकर के अलावा जैकी श्रॉफ भी नजर आए थे. फिल्म में नाना पाटेकर ने एक खतरनाक और अत्याचारी पति का किरदार निभाया. जो कि अपने पत्नी को मारता है और उस पर शक करता है. इस फिल्म में मनीषा कोइराला और नाना की केमिस्ट्री दर्शकों को बहुत पसंद आई थी और इस फिल्म ने सफलता के झंडे गाड़े थे.

शक्ति

इस फिल्म में भी नाना पाटेकर ने नेगेटिव किरदार निभाया था. फिल्म में नाना पाटेकर ने संजय कपूर के पिता का किरदार निभाया. फिल्म में करिश्मा कपूर भी नजर आई थीं. फिल्म की कहानी में नाना पाटेकर एक खतरनाक और खूंखार विलेन के किरदार में नजर आए थे. फिल्म में करिश्मा कपूर और नाना पाटेकर की हेट केमिस्ट्री भी दर्शकों को काफी पसंद आई. यह फिल्म 2000 के समय की सफल फिल्मों में से एक थी.

वजूद

फिल्म वजूद में भी नाना पाटेकर ने नेगेटिव किरदार निभाया था जो की माधुरी दीक्षित के प्यार में पागल होता है. फिल्म में माधुरी दीक्षित और नाना पाटेकर अहम किरदार में नजर आए थे. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तो कोई खास कमाल नहीं दिखा पाई. लेकिन फिल्म में इन दोनों की केमिस्ट्री दर्शकों को बहुत पसंद आई. आज भी दर्शक इस फिल्म में नाना पाटेकर और माधुरी दीक्षित को देखना काफी पसंद करते हैं.

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अपहरण

साल 2005 में रिलीज हुई फिल्म अपहरण में भी नाना पाटेकर ने एक राजनेता और किडनैपर का किरदार निभाया था. आज भी दर्शक इस फिल्म में नाना पाटेकर को देखना पसंद करते हैं. अगर नाना पाटेकर के बेस्ट परफॉर्मेंस वाली फिल्मों की बात करें तो उसमें अपहरण का नाम सबसे पहले आता है.

अंगार

साल 1992 में आई फिल्म अंगार में भी नाना पाटेकर ने नेगेटिव किरदार निभाया था. इस फिल्म के लिए उनको दूसरी बार बेस्ट नेगेटिव फिल्मफेयर अवार्ड मिला था. नाना पाटेकर के अलावा जैकी श्रॉफ और डिंपल कपाड़िया भी नजर आए थे. इन तीनों की केमिस्ट्री दर्शकों को पर्दे पर काफी पसंद भी आई थी.

परिंदा

साल 1989 में आई फिल्म परिंदा में भी नाना पाटेकर ने नेगेटिव किरदार निभाया था. इस फिल्म के लिए उनको बेस्ट विलेन फिल्मफेयर अवार्ड मिला था. इस प्रोजेक्ट में नाना के साथ अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ और माधुरी दीक्षित अहम किरदार में आए थे. इस फिल्म के गाने लोग आज भी पसंद करते हैं और रेडियो एफएम पर आज भी इस फिल्म के गानों को चलाया जाता है.