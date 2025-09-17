विज्ञापन

'एक्टर को कुत्ते जैसा होना चाहिए...', मुजम्मिल इब्राहिम ने पूजा भट्ट पर लगाए आरोप, बोले- मीडिया में हत्या...

मुजम्मिल इब्राहिम को राखी सावंत के गाने 'परदेसिया' से पहचान मिली थी. इसके बाद वह पूजा भट्ट की डायरेक्शन में बनी फिल्म धोखा में नजर आए.

Muzammil Ibrahim on Pooja Bhatt: पूजा भट्ट पर एक्टर ने लगाए प्रताड़ित करने के आरोप
नई दिल्ली:

कश्मीर के एक मॉडल मुजम्मिल इब्राहिम (Muzammil Ibrahim) ने 2003 में ग्लैडरैग्स मैनहंट कॉन्टेस्ट जीतकर फैशन इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई. जब उन्हें म्यूजिक वीडियो के लिए अप्रोच किया गया, तब उन्होंने लगभग 1500 रनवे शो किए. राखी सावंत के साथ उनके म्यूजिक वीडियो 'परदेसिया' के हिट होने के बाद, उन्होंने फिल्मों में कदम रखा. चार साल बाद 21 साल की उम्र में, मुजम्मिल ने पूजा भट्ट के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'धोखा' से बॉलीवुड में कदम रखने का फैसला किया. हालांकि, मुजम्मिल ने अब खुलासा किया कि वो अनुभव बहुत दर्दनाक था.

शूटिंग के दौरान हुआ गलत व्यवहार (Muzammil Ibrahim Allegations on Pooja Bhatt)

हिंदी रश के साथ एक इंटरव्यू में मुजम्मिल (Muzammil Ibrahim Interview) ने फिल्म 'धोखा' में अभिनय के बारे में याद किया, जिसने उन्हें कई सालों तक सदमे में रखा. उन्होंने कहा, "मैंने पहले कभी इतने जहरीले (Toxic) माहौल का अनुभव नहीं किया था. मुझे गालियां देने की आदत नहीं थी. मेरे लिए यह एक बहुत ही दर्दनाक अनुभव था. और उस माहौल में काम करना और भी मुश्किल था. तमाम यातनाओं के बावजूद, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि मैं अपने परिवार का इकलौता कमाने वाला था. कश्मीर में अस्थिरता के कारण मैंने फैमिली को मुंबई बुला लिया था".

उन्होंने आगे कहा, "मैं बहुत निराश रहता था क्योंकि अपनी जिम्मेदारियों के कारण मैं उस व्यवहार का विरोध नहीं कर पाता था. यह मेरे लिए लगभग जानलेवा है कि मैं उस दौर से गुजरा हूं और सिर्फ इसलिए इसके बारे में बात नहीं कर पा रहा था क्योंकि वे शक्तिशाली लोग हैं".

फिल्म के प्रोड्यूसर मुकेश भट्ट थे. मुजम्मिल ने साफ किया कि सेट पर सिर्फ उनकी डायरेक्टर ही परेशानी पैदा करते थी. मुजम्मिल ने कहा, "सिर्फ डायरेक्टर ने ही मुझे परेशान किया. हालांकि, टीम बहुत अच्छी थी. भट्ट साहब ने मुझे धोखा के बाद लगभग तीन फिल्में ऑफर की थीं, लेकिन सेट पर मेरे पिछले अनुभव के कारण...मैंने उनमें से कोई भी नहीं की".

रिजेक्ट कर दी मुकेश भट्ट की फिल्में

उनके डर ने उन्हें 'राज 2' के लिए भी मना कर दिया, जबकि वे जानते थे कि इसे पूजा भट्ट नहीं, बल्कि मोहित सूरी शूट कर रहे हैं. हालांकि, इसका उल्टा असर उन पर ही पड़ा. मुजम्मिल ने आगे कहा, "जब मैंने फिल्मों के लिए मना किया, तो उन्होंने मेरी छवि खराब करने की कोशिश की. मेरी डायरेक्टर (Pooja Bhatt) ने मेरे खिलाफ मीडिया में हत्या की साजिश रची और मेरे बारे में अफवाहें फैलाईं. उन्होंने मुझे नीचा दिखाने के लिए वुमन कार्ड खेला. उनका रवैया था- एक एक्टर को कुत्ते जैसा होना चाहिए. अगर मैं तुम्हें बैठने के लिए कहूं, तो तुम बैठो, अगर मैं तुम्हें खड़े होने के लिए कहूं, तो तुम खड़े रहो".

आगे कहा, "वह बहुत नासमझ थीं. मुझे नहीं पता कि उन्होंने ऐसा व्यवहार क्यों किया, लेकिन आज मेरी उम्र उतनी ही है जितनी वह 'धोखा' के मेकिंग के दौरान थीं, और मुझे पता है कि अगर आज मुझे किसी 20 साल के लड़के से निपटना पड़े, तो मैं उसके साथ बहुत सावधानी से पेश आऊंगा".

