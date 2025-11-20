विज्ञापन

पूजा भट्ट की वो फोटो जिसे देखकर लोग समझ बैठे आलिया भट्ट, आपने देखी क्या

आलिया भट्ट और उनकी मां जानी-मानी एक्टर सोनी राजदान की शक्ल-सूरत के बारे में फैंस अक्सर बात करते हैं. यंग सोनी आज की आलिया जैसी दिखती थीं, लेकिन ऐसा लगता है कि आलिया में भट्ट जीन्स बहुत हैं.

नई दिल्ली:

आलिया भट्ट और उनकी मां जानी-मानी एक्टर सोनी राजदान की शक्ल-सूरत के बारे में फैंस अक्सर बात करते हैं. यंग सोनी आज की आलिया जैसी दिखती थीं, लेकिन ऐसा लगता है कि आलिया में भट्ट जीन्स बहुत हैं. हाल ही में उनकी सौतेली बहन पूजा भट्ट की एक पुरानी तस्वीर शेयर की गई है, जिससे फैंस कन्फ्यूज हैं कि यह कौन सी भट्ट बहन है.

पूजा भट्ट की थ्रोबैक फोटो
पूजा की यह तस्वीर, जो 90 के दशक की शुरुआत की लग रही है गुरुवार सुबह रेडिट पर शेयर की गई. ओरिजिनल पोस्टर पर टाइटल में लिखा था, "जब तक मैंने ध्यान से नहीं देखा, मुझे लगा कि यह आलिया भट्ट हैं." कैप्शन में लिखा था: "भट्ट जीन्स बहुत अच्छे होते हैं! और, पूजा भट्ट कितनी स्टनिंग लग रही हैं?" तस्वीर में पूजा, गुलाबी स्विमसूट पहने कैमरे से दूर पानी के सामने खड़ी हैं. लगभग बंद आंखों और कैमरे से दूर वह बिल्कुल यंग आलिया जैसी लग रही हैं. फैंस उनकी इस समानता पर हैरान हैं.
 
फैंस का रिएक्शन
एक ने लिखा, "एक जैसी लेकिन अलग." दूसरे ने कहा, "महेश भट्ट का कोई टाइप है? पूजा की मां कैसी दिखती हैं? क्योंकि आलिया उनकी मां की ज़ेरॉक्स हैं." कई लोगों ने फोटो में पूजा के ग्लैम लुक की तारीफ की. एक कमेंट में लिखा था, "पूजा अपने प्राइम में .

पूजा और आलिया का फिल्मी करियर
पूजा भट्ट फिल्ममेकर महेश भट्ट और उनकी पहली पत्नी किरण उर्फ ​​लोरेन ब्राइट की बेटी हैं. 1972 में जन्मी पूजा ने 17 साल की उम्र में अपने पिता महेश की फिल्म डैडी से अपना फिल्मी करियर शुरू किया था. 90 के दशक में उन्होंने सड़क, जुनून और बॉर्डर जैसी सफल फिल्मों में काम किया. 2000 में कुछ समय के ब्रेक के बाद उन्होंने डायरेक्शन की ओर रुख किया और पाप और धोखा जैसी फिल्में बनाईं. उन्होंने 2022 में आर बाल्की की डायरेक्ट की हुई चुप: रिवेंज ऑफ द आर्टिस्ट से एक्टिंग में वापसी की.

आलिया महेश और उनकी दूसरी पत्नी सोनी की बेटी हैं. उन्होंने 19 साल की उम्र में करण जौहर की स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 से अपना फिल्मी सफर शुरू किया था. उसके बाद उन्होंने हाईवे, राज़ी, गली बॉय, गंगूबाई काठियावाड़ी, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी और ब्रह्मास्त्र जैसी सफल फिल्मों में काम किया है. वह अगली बार यशराज फिल्म्स की फीमेल लीड वाली स्पाई थ्रिलर अल्फा में नजर आएंगी. फिल्म में शरवरी और बॉबी देओल भी हैं. यह 2026 में रिलीज होगी.

