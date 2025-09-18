विज्ञापन

सिद्धार्थ मल्होत्रा की सफलता का ये है राज, वर्कआउट करते हुए फोटो शेयर कर के लिखा- 'लगातार मेहनत ...' 

सिद्धार्थ मल्होत्रा इन दिनों फिल्म 'परम सुंदरी' को लेकर चर्चा में हैं. उन्होंने हाल ही में फिटनेस और अनुशासन को लेकर बात की.

सिद्धार्थ मल्होत्रा की सफलता का ये है राज
नई दिल्ली:

सिद्धार्थ मल्होत्रा इन दिनों फिल्म 'परम सुंदरी' को लेकर चर्चा में हैं. उन्होंने फिटनेस और अनुशासन पर एक पोस्ट शेयर किया है.  एक्टर ने इंस्टाग्राम पर तस्वीरें पोस्ट कीं, जिसके कैप्शन में लिखा, "लगातार मेहनत करना ही असली ताकत है." पोस्ट की गई तस्वीरों में एक्टर की दिनचर्या साफ दिख रही है.  पहली तस्वीर में वे बॉडी फ्लेक्स करते नजर आ रहे हैं, उनकी इस तस्वीर में फिजिकल स्ट्रेंथ साफ दिख रही है. दूसरी तस्वीर जिम सेशन की है, जहां सिद्धार्थ वर्कआउट कर रहे हैं. उनका चेहरा फोकस्ड और एनर्जेटिक लग रहा है और तीसरी तस्वीर में वे शांत मुद्रा में ध्यान लगा रहे हैं. यह तस्वीर उनकी मेंटल बैलेंस और इंटरनल पीस को हाइलाइट करती है.

एक्टर  की तस्वीर पोस्ट करते ही फैंस ने इसमें हजारों लाइक्स और कमेंट्स दिए हैं. एक यूजर ने लिखा, "कंसिस्टेंसी ही किंग." दूसरे यूजर ने लिखा, "फिल्म के साथ फिटनेस का बैलेंस कमाल का." एक अन्य यूजर ने लिखा, "ये दिल मांगे मोर कॉन्टेंट" सिद्धार्थ की हालिया रिलीज फिल्म 'परम सुंदरी' है, जिसमें उनके साथ जाह्नवी मुख्य भूमिका में दिखीं. इसके अलावा, फिल्म में संजय कपूर और मंजोत सिंह जैसे कलाकार भी अहम भूमिकाओं में हैं.

'परम सुंदरी' के प्रमोशन के दौरान सिद्धार्थ मल्होत्रा ने उनकी प्रतिभा और मेहनत की तारीफ की थी. कहा, "जाह्नवी के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा. उनकी मेहनत और इस रोमांटिक ड्रामा में उनका अंदाज कमाल का है. वह स्क्रिप्ट के साथ-साथ अपनी सहजता लाती हैं और हर सीन में जादू बिखेरती हैं." सिद्धार्थ ने अभिनय करियर की शुरुआत साल 2012 में 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' से की थी. इसके बाद उन्हें 'एक विलेन', 'मरजावां', और 'जबरिया जोड़ी' जैसी फिल्मों में देखा गया था.

