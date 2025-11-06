विज्ञापन

साबुन के एड में दिख रही ये क्यूट सी बच्ची थी 90 के दशक की सुपरस्टार, आज हो गईं फिल्मों से दूर

क्या आप हर उसे चेहरे को भी पहचान सकते हैं जो उस वक्त टीवी के एड में नजर आते थे. उन दिनों पियर्स साबुन का एक एड आता था. जिसे देखकर शायद आपके चेहरे पर भी कई बार स्माइल आई होगी.

साबुन के एड में नजर आई थी ये बच्ची
दूरदर्शन के दौर के एड देखकर अब भी गुजरा हुआ जमाना याद आ जाता है. शुरुआती एड्स की धुन या पंच लाइन आप को जरूर याद होगी, अगर आप नब्बे के दशक के किड हैं तो. लेकिन क्या आप हर उसे चेहरे को भी पहचान सकते हैं जो उस वक्त टीवी के एड में नजर आते थे. उन दिनों पियर्स साबुन का एक एड आता था. जिसे देखकर शायद आपके चेहरे पर भी कई बार स्माइल आई होगी. लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि उस एड में दिखने वाली क्यूट सी बच्ची कौन है.

ये दमदार एक्ट्रेस है एड का चेहरा

इंस्टाग्राम पर 90ज फ्लैशबैक नाम के अकाउंट ने एक पुराने एड शेयर किया है. इस एड में एक प्यारी सी बच्ची नजर आती है. जो पहले मेकअप करती दिखती है और फिर एक साबुन से नहाते हुए दिखती है. ये बच्ची पूरी मासूमियत के साथ कहती है कि इस साबुन से नहाकर अपनी मम्मी जैसी सुंदर हो जाएगी. इस बच्ची की क्यूट सी स्माइल में गुम हो जाने से पहले उसकी शक्ल पर जरूर गौर कीजिएगा. हो सकता है आप पहचान जाएं कि ये बच्ची कौन है. ये बच्ची हैं पूजा भट्ट. जो हिंदी सिनेमा में अपनी एक्टिंग से खास पहचान बना चुकी हैं. और एक दमदार डायरेक्टर और प्रड्यूसर भी हैं.

क्यूटनेस पर फिदा हुए फैन्स

इस पुराने एड को देखकर कई फैन्स पूजा भट्ट की क्यूटनेस की तारीफ कर रहे हैं. एक फैन ने लिखा कि पूजा भट्ट की स्माइल बहुत प्यारी लग रही है. कुछ फैन्स नब्बे के दशक की मेलोडी में भी गुम नजर आते हैं. जो अपने जमाने के विज्ञापन और उनके जिंगल्स की तारीफ कर रहे हैं. आपको बता दें कि पूजा भट्ट हिंदी फिल्मों के दिग्गज डायरेक्टर महेश भट्ट की बेटी हैं और आलिया भट्ट की बड़ी बहन हैं.

