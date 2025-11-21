मनिका विश्वकर्मा की 9 तस्वीरें, हर एक फोटो में है बेपनाह खूबसूरती, 5वीं देख कहेंगे- इसे कहते हैं असली इंडियन ब्यूटी...

Manika Vishwakarma Photos: मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 मनिका विश्वकर्मा मिस यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता में ग्लोबल लेवल पर भारत का प्रतिनिधित्व कर रही हैं. पूरा देश उम्मीद लगाए बैठा है कि भारत की बेटी मनिका मिस यूनिवर्स का ताज अपने नाम कर देश का मान बढ़ाएंगी. हाल ही में नेशनल कॉस्ट्यूम राउंड हुआ था और उस दौरान मनिका सभी को इंप्रेस करने में कामयाब रही थीं. मनिका अब मिस यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंच चुकी हैं.





खुशी की बात यह है कि मनिका विश्वकर्मा मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2025 के फाइनल में पहुंची हैं और भारत अपने चौथे खिताब की उम्मीद कर रहा है.



74वें मिस यूनिवर्स 2025 ब्यूटी पेजेंट में 130 देशों की सुंदरियों ने भाग लिया और इन सबके बीच भारत की बेटी मनिका अपनी खूबसूरती के साथ-साथ अपने आत्मविश्वास से फाइनल में जगह बनाने में कामयाब रहीं.





अब सबकी नजर 21 नवंबर की तारीख पर टिकी है, क्योंकि मनिका अब बस जीत से एक कदम ही दूर हैं. मिस यूनिवर्स ब्यूटी पेजेंट प्रतियोगिता थाईलैंड के बैंकॉक में हो रही है.





मिस यूनिवर्स का फाइनल इम्पैक्ट चैलेंजर हॉल बैंकॉक में थाईलैंड के समयानुसार 8 बजे होगा और भारतीय समयानुसार सुबह 6.30 बजे इसका लाइव प्रसारण यूट्यूब पर देख सकेंगे.





मनिका राजस्थान के छोटे से शहर श्रीगंगानगर की रहने वाली हैं और उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र की पढ़ाई की है.





मनिका एक ट्रेंड क्लासिक डांसर होने के साथ-साथ पेंटिंग करना भी जानती हैं. उन्होंने विदेश मंत्रालय के तहत आयोजित बिम्सटेक सेवोकॉन में देश का प्रतिनिधित्व किया था





इसके अलावा मनिका को ललित कला अकादमी और जे.जे. स्कूल ऑफ आर्ट्स द्वारा भी सम्मानित किया जा चुका है. और तो और वह न्योरोनोवा की फाउंडर हैं. इसमें एडीएचडी (ADHD) जैसे व्यवहारिक विकार पर चर्चा होती है.







मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 में मनिका से महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने और फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट देने में से किसी को चुनने पर सवाल किया गया था. इस पर एक्ट्रेस के जवाब ने दिल जीत लिया था.

मनिका ने कहा था, 'दोनों ही मुद्दे एक ही सिक्के के पहलू हैं, क्योंकि एक तरफ महिलाओं को लंबे समय से शिक्षा से दूर रखा गया, जिससे देश में गरीबी और निरक्षरता बढ़ी, इसलिए महिला की शिक्षा पर पहले काम करूंगी.



