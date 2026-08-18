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मिर्जापुर: द मूवी का भौकाल होगा ट्रिपल! रवि किशन बोले- 4 सितंबर को पूरा देश पागल हो जाएगा

4 सितंबर को ओटीटी की एक चर्चित सीरीज फिल्म के तौर पर बड़े पर्दे पर रिलीज हो रही है. ये मौका इस सीरीज के फैन्स के लिए बहुत ही खास होने वाला है. इससे पहले फिल्म की स्टार कास्ट में शामिल रवि किशन ने इसे लेकर नए दावे किए हैं.

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मिर्जापुर: द मूवी का भौकाल होगा ट्रिपल! रवि किशन बोले- 4 सितंबर को पूरा देश पागल हो जाएगा
मिर्जापुर: द मूवी के प्रमोशन में जुटे रवि किशन
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नई दिल्ली:

एक्सेल एंटरटेनमेंट और अमेजन एमजीएम स्टूडियोज की ‘मिर्जापुर: द मूवी' भारतीय सिनेमा की मचअवेटेड फिल्मों में शामिल हो गई है. अनाउंसमेंट के बाद से ही फिल्म को लेकर लगातार एक्साइटमेंट बनी हुई है. भारत की सबसे बड़ी ओटीटी फ्रेंचाइजी के थिएट्रिकल डेब्यू के साथ यह फिल्म पहली बार ‘मिर्जापुर' की आइकॉनिक दुनिया को बड़े पर्दे पर लेकर आएगी. हाल ही में रिलीज हुए धमाकेदार टीजर और ट्रेलर ने फैंस की एक्साइटमेंट को और बढ़ा दिया है. इसी बीच बब्बन यादव के किरदार में नजर आने वाले रवि किशन ने भी फिल्म को लेकर माहौल और गर्म कर दिया है और रिलीज के साथ जबरदस्त एंटरटेनमेंट का वादा किया है.

रवि किशन यानी बब्बन यादव ने अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने ‘मिर्जापुर: द मूवी' की रिलीज को लेकर बात की. उन्होंने कहा कि अभी जो ट्रेलर में दिखाया गया है, वह सिर्फ शुरुआत है. फिल्म में दर्शकों के लिए बहुत कुछ बाकी है और रिलीज के बाद पूरा देश झूम उठेगा. उन्होंने गारंटी दी कि फिल्म का पागलपन बिल्कुल अलग लेवल का होगा और यह दर्शकों के लिए एक जबरदस्त एक्सपीरियंस साबित होगी. उन्होंने कैप्शन में लिखा: “अभी सिर्फ गर्दा उड़ा है, 4 सितंबर को भौकाल होगा! नाम याद रखना - बब्बन यादव! #Mirzapur The Movie...”

अमेजन एमजीएम स्टूडियोज और एक्सेल एंटरटेनमेंट बैनर तले आ रही ‘मिर्जापुर: द मूवी' का निर्देशन गुरमीत सिंह ने किया है, जबकि इसकी कहानी पुनीत कृष्णा ने लिखी है. फिल्म को एक्सेल एंटरटेनमेंट के बैनर तले रितेश सिधवानी और फरहान अख्तर ने प्रोड्यूस किया है. कासिम जगमगिया और विशाल रामचंदानी फिल्म के को-प्रोड्यूसर हैं. ‘मिर्जापुर: द मूवी' 4 सितंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

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