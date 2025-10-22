दिवाली पटाखों से हुई मुंबई की हवा खराब, AQI देख भड़कीं शाहिद कपूर की पत्नी मीरा राजपूत, लोगों को सुनाई खरी-खरी

दिवाली पर देशभर में प्रदूषण पर लोगों की चिंता बढ़ जाती है और लोगों से अपील की जाती है पटाखे ना जलाएं. इस दिवाली दिल्ली और मुंबई में पटाखे जलाने से पर्यावरण का सत्यानाश हो गया है. एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) ने इस बार सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. इस पर बॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर की पत्नी मीरा राजपूत ने चिंता जताई है. मीरा ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर एक पोस्ट शेयर किया है. अपने पोस्ट में मीरा पर्यावरण को लेकर काफी चिंतित और गुस्से में लग रही हैं. मीरा ने दिवाली पर पटाखे ना जलाने की अपील करने के साथ-साथ इसे साधारण रूप से बच्चों के साथ मनाने को कहा है.

खराब हवा से गुस्से में लाल हुईं मीरा राजपूत

मंगलवार को मीरा ने अपने इंस्टा स्टोरी पोस्ट में लिखा लिखा है, 'हम अब भी पटाखे क्यों जला रहे हैं? यह ठीक नहीं है, भले ही यह 'बच्चों को सिर्फ एक बार दिखाने के लिए' हो या 'हम उन्हें अनुभव देने के लिए सिर्फ एक बार ऐसा कर रहे हों'. मीरा ने आगे लिखा, 'ना ही यह ठीक है कि आप इंस्टाग्राम पर फोटो लगाने के लिए फुलझड़ी जला रहे हैं, ऐसा करने इसे अभी बंद कर दें'. मीरा आगे लिखती हैं, 'पटाखे मत जलाओ, बच्चों से अर्थ डे बनवाना बेकार है, एक्यूआई की खबरें सिर्फ इंस्टाग्राम स्टोरी के लिए नहीं हैं, यह वो हवा है जिसमें हमारे बच्चे सांस लेते हैं और दुख की बात यह है कि, शिक्षा और जागरूकता के बावजूद, लोगों में समझ की कमी है, जब तक आप पटाखे जलाने का मजा ले रहे हैं, मैं अपने बच्चों को देखने नहीं भेजूंगी, कृपया ऐसा ना करना बंद करें'.

कहां तक पहुंचा एक्यूआई?

गौरतलब है कि बुधवार को बांद्रा में धुंध भरे बादल हैं और एक्यूआई 300 तक पहुंच गया है, जो खतरे की श्रेणी में आता है, जबकि राजधानी दिल्ली में एक्यूआई 345 दर्ज किया गया, जिसे सीपीसीबी (CPCB) के अनुसार 'बहुत खराब' कैटेगरी में रखा गया है. मीरा के काम की बात करें तो वह मुंबई में एक वेलनेस रीट्रीट 'धुन वेलनेस' की फाउंडर हैं. इसके अलावा वह टीना ब्यूटी के साथ एकाउंड ब्यूटी की को-फाउंडर हैं. मीरा ने साल 2015 में शाहिद कपूर से शादी रचाई थी. कपल को बेटी के रूप में पहला बच्चा 2016 और बेटे के रूप में दूसरा बच्चा साल 2018 में हुआ था.