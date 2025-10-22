विज्ञापन

छावा को पछाड़ने से अब इतने कदम दूर कांतारा चैप्टर 1, जल्द बनेगी 2025 की सबसे कमाऊ फिल्म

कांतारा चैप्टर 1 की कमाई अभी भी दो डिजिट में हो रही है और फिल्म इस हफ्ते के अंत तक छावा की कमाई का रिकॉर्ड तोड़ सकती है.

Read Time: 3 mins
Share
छावा को पछाड़ने से अब इतने कदम दूर कांतारा चैप्टर 1, जल्द बनेगी 2025 की सबसे कमाऊ फिल्म
छावा को पछाड़ने से अब इतने कदम दूर कांतारा चैप्टर 1
नई दिल्ली:

ऋषभ शेट्टी स्टारर फिल्म कांतारा: चैप्टर 1 ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई के झंडे गाड़ दिए हैं. गांधी जयंती और दशहरा के मौके पर बीती 2 अक्टूबर को रिलीज हुई फिल्म आज 22 अक्टूबर को अपनी रिलीज के 21वें दिन चल रही है. कांतारा चैप्टर 1 ने 20 दिनों में इतनी कमाई कर ली है कि मौजूदा साल में रिलीज हुई सभी हिंदी और साउथ सिनेमा की फिल्मों को पानी पिला दिया है. कांतारा: चैप्टर 1 की कमाई अभी भी दो डिजिट में हो रही है. बीती 21 अक्टूबर को बॉक्स ऑफिस पर आई दो हिंदी फिल्में 'थामा' और 'एक दीवाने की दीवानियत' से भी फिल्म की कमाई पर कोई खास असर नहीं पड़ा है. अब कांतारा चैप्टर 1 के सामने मौजूदा साल की सबसे कमाऊ फिल्म छावा का ही रिकॉर्ड बचा है.

ये भी पढ़ें: असरानी की मौत से अक्षय कुमार सदमा में, हैवान के डायरेक्टर से बोले- मैं डिप्रेशन में हूं

छावा का रिकॉर्ड बाकी है

सैकनिल्क की मानें तो, ऋषभ शेट्टी की फिल्म ने 20वें दिन 11.95 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है. इसी के साथ कांतारा: चैप्टर 1 ने 20 दिनों में भारत में 549.9 करोड़ रुपये कमा लिए हैं और हिंदी पट्टी में इसका कलेक्शन 200 करोड़ रुपये के करीब पहुंच चुका है. वहीं, फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 765 करोड़ रुपये हो गया है. बता दें, छावा ने भारत में 615.39 करोड़ रुपये और वर्ल्ड वाइड 797.34 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था, लेकिन कांतारा चैप्टर 1 के लिए छावा का रिकॉर्ड तोड़ना अब कोई बड़ी बात नहीं रह गई है. कांतारा: चैप्टर 1 मौजूदा साल की हाइएस्ट ग्रासिंग फिल्में सैयारा, कूली, महावतार नरसिम्हा और हाउसफुल 5 का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है और अब आने वाले दिनों में छावा का रिकॉर्ड तोड़ कांतारा चैप्टर 1 मौजूदा साल की सबसे कमाऊ फिल्म का तमगा हासिल कर लेगी.

अब इन दो फिल्मों से टक्कर

बीती 21 अक्टूबर को बॉलीवुड से दो फिल्में आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना हॉरर लव स्टोरी स्टारर फिल्म थामा और हर्षवर्धन राणे-सोनम बाजवा की लव स्टोरी फिल्म एक दीवाने की दीवानियत रिलीज हुई है. दोनों ही फिल्मों को ओपनिंग डे पर शानदार शुरुआत मिली है, हालांकि कांतारा: चैप्टर 1 पर इन दोनों फिल्मों का कोई खास असर नहीं पड़ा है, लेकिन हिंदी पट्टी में जरूर फिल्म के कलेक्शन में गिरावट आई है. थामा ने 24.25 करोड़ रुपये तो एक दीवाने की दीवानियत ने 8.5 करोड़ रुपये से खाता खोला है, जबकि इन दोनों फिल्मों की रिलीज के दिन कांतारा चैप्टर 1 ने 11.95 करोड़ रुपये का बिजनेस किया है, जो कि उसके 19वें दिन की कमाई (11.65 करोड़ रुपये) से थोड़ा ज्यादा है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Kantara Chapter 1, Kantara Chapter 1 Box Office Collection, Kantara Chapter 1 Collection, Movie Kantara Chapter 1
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com