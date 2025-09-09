नेपाल में हुए तख्तापलट के बीच मनीषा कोइराला को आई दादा की याद, सोशल मीडिया पर कह डाली ये बात

नेपाल में चल रहे बवाल के बीच मनीषा कोइराला ने अपने दादा को याद किया है. एक्ट्रेस ने उन्हें याद करते हुए एक खास पोस्ट भी शेयर हो रही है. आप को बता दें कि बॉलीवुड में नाम कमाने वाली मनीषा कोइराला का ताल्लुक नेपाल से है. वो नेपाल के बड़े राजनीतिक परिवार को बिलॉन्ग करती हैं. उनके दादा नेपाल के पहले प्रधानमंत्री रहे हैं. इत्तेफाक से उनकी जयंती भी आज यानी कि 9 सितंबर को ही है. इसी मौके पर मनीषा कोइराला ने ये पोस्ट किया है और जेन Z के आंदोलन का भी जिक्र किया है.

इस तरह किया याद

मनीषा कोइराला ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर लिखा कि बीपी बीए को उनके जन्मदिन पर याद कर रही हूं. वो नेपाल के पहले निर्वाचित प्रधानमंत्री थे और एक राइटर भी जिन्होंने प्यार, संघर्ष और हिम्मत को एक नई आवाज दी. मनीषा कोइराला ने आगे लिखा कि स्टूडेंट्स को देखकर लगता है कि करप्शन और फ्रीडम के लिए उनके शब्द आज भी पुराने नहीं हुए हैं. मनीषा कोइराला ने उन्हें कोट भी किया कि लोकतंत्र को विभाजित नहीं किया जा सकता. अगर आपको अपने घर में लोकतंत्र चाहिए तो उसके संघर्षों का सामना भी करना होगा. इस पोस्ट में मनीषा कोइराला ने उनकी ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर भी शेयर की है.

मनीषा कोइराला का हालिया काम

मनीषा कोइराला को हाल ही में संजय लीला भंसाली की वेब सीरीज हीरामंडी: द डायमंड बाजार में देखा गया. इसमें उन्होंने मलिकाजान का दमदार किरदार निभाया. ये शो आजादी के दौर में लाहौर की हीरामंडी की तवायफों की ज़िंदगी और उनके संघर्षों पर बेस्ड एक कहानी है. सीरीज में मनीषा कोइराला के अलावा सोनाक्षी सिन्हा, अदिति राव हैदरी, ऋचा चड्ढा, संजीदा शेख और ताहा शाह जैसे कलाकार भी नजर आए. मनीषा का ये पोस्ट बताता है कि वह सिर्फ़ पर्दे पर ही नहीं बल्कि अपने निजी जीवन में भी सामाजिक और राजनीतिक मूल्यों से गहराई से जुड़ी हुई हैं.