55 साल की मनीषा कोइराला सफेद बालों और सादे लुक पोज करती आईं नजर, फैन्स बोले- इसे कहते हैं नैचुरल ब्यूटी

मनीषा कोइराला के सादे अंदाज को देखकर फैन्स खूब प्यार दे रहे हैं. लोग 'इसे कहते हैं नैचुरल ब्यूटी' जैसे कमेंट कर रहे हैं.

मनषा कोइराला का नैचुरल लुक वायरल
नई दिल्ली:

मनीषा कोइराला अपने नैचुरल लुक के चलते इस वक्त सोशल मीडिया पर हलचल मचा रही हैं. दरअसल हाल ही में वह एयरपोर्ट नजर आईं. नेचुरल लुक में नजर आने के लिए फैन्स 90 के दशक की स्टार मनीषा कोइराला की तारीफ कर रहे हैं. उन्होंने बिना मेकअप और अपने सफेद बालों और कैजुअल आउटफिट में नजर आईं. उन्होंने पैपराजी को देखकर छिपने की या तस्वीरें खींचने से मना करने की कोशिश नहीं की. बस इसी वजह से मनीषा को काफी कॉम्पलिमेंट्स भी मिल रहे हैं.

जब पैपराजी ने उन्हें मुंबई एयरपोर्ट के बाहर देखा तो मनीषा (55) मुस्कुराईं. उन्होंने ब्लैक हुडी और ब्लैक पैंट के साथ डार्क सनग्लासेस पहने थे और हुडी के गले पर एक और चश्मा लगाया हुआ था. लोगों ने उनके शानदार लुक्स की तारीफ की. एक ने कहा, दूसरे ने लिखा, “ठीक है, कोई है जो अपनी उम्र वैसी ही दिखाती है जैसी वह है 🙂❤️ खूबसूरती मेकअप और मेंटेनेंस से नहीं दिखती, यह चेहरे की खुशी से भी आती है.”

एक व्यक्ति ने कमेंट किया, “इसे नेचुरल ब्यूटी कहते हैं.” और कमेंट्स में लिखा, “वह ब्यूटी है…..कोई बोटॉक्स नहीं कमाल है. यह ग्रेस है.” “वह अभी भी बहुत ब्यूटीफुल है.”

मनीषा आजकल क्या कर रही हैं?

पिछले हफ्ते, कोइराला 26/11 आतंकी हमलों की बरसी पर मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर एक मेमोरियल इवेंट में शामिल हुई थीं. वह दूसरे जाने-माने लोगों और जानी-मानी हस्तियों के साथ पीड़ितों को श्रद्धांजलि देने के लिए शामिल हुईं. एक पोस्ट में उन्होंने उस शाम को याद और एकता की शाम बताया और बताया कि शहीदों और बचे हुए लोगों के परिवार भी मौजूद थे.

उन्होंने 28 नवंबर को गुस्ताख इश्क के प्रीमियर में भी साड़ी पहनी थी. इस इवेंट में काजोल, जान्हवी कपूर, फराह खान, शबाना आजमी, रोहित सराफ, दिशा पटानी और मौनी रॉय समेत कई जाने-माने लोग शामिल हुए थे. यह फिल्म मनीष मल्होत्रा ​​का प्रोड्यूसर के तौर पर डेब्यू है और इसमें फातिमा सना शेख, विजय वर्मा और नसीरुद्दीन शाह अहम रोल में हैं.

उन्होंने शनिवार को एक और आउटिंग के लिए भी एक अजीब आउटफिट पहना था. उन्होंने लिखा, “@chola_the_label में ब्लैक एंड व्हाइट ~ मेरा कम्फर्ट, मेरा स्टाइल, मेरा मूड. @chola_the_label स्टाइल @bhavnaruparel और @heeralakshmi पहने हुए.”

मनीषा कोइराला, इंडियन सिनेमा की सबसे जानी-मानी एक्टर्स में से एक हैं, जो अपनी दमदार परफॉर्मेंस, हिम्मत और ग्रेस के लिए जानी जाती हैं, और उन्होंने तीन दशकों से ज्यादा समय तक बॉलीवुड और रीजनल फिल्मों में शानदार रोल किए हैं. उन्हें आखिरी बार संजय लीला भंसाली की फिल्म हीरामंडी में देखा गया था.

