5 साल 13 ब्लॉकबस्टर, जब 1825 दिनों तक धर्मेंद्र के स्टाडरम नहीं हिला सका था कोई एक्टर, हर फिल्म ने की बंपर कमाई

बॉलीवुड के हीमैन अभी तक एक्टिंग की दुनिया में एक्टिव हैं. एक समय ऐसा था जब उन्होंने बैक टू बैक हिट फिल्में दी थीं. इन सालों के बारे में आपको बताते हैं.

धर्मेंद्र का गोल्डन पीरियड, हर साल दीं हिट पर हिट फिल्में
नई दिल्ली:

बॉलीवुड के हीमैन धर्मेंद्र का नाम जब भी लिया जाता है तो उनकी दमदार पर्सनालिटी और शानदार एक्टिंग के साथ-साथ उनकी लगातार मिलती हिट फिल्मों का जिक्र जरूर आता है. 60, 70 और 80 के दशक में धर्मेंद्र का ऐसा गोल्डन इरा रहा जब उन्होंने एक ही साल में चार से ज्यादा हिट, सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर फिल्में देकर बॉक्स ऑफिस पर राज किया. इतना ही नहीं धर्मेंद्र का जलवा बड़े पर्दे पर करीब पांच साल तक लगातार दिखा है. उनकी फिल्मों को दर्शकों ने खूब पसंद किया.

1966- करियर का टर्निंग पॉइंट

साल 1966 धर्मेंद्र के करियर में खास जगह रखता है. इसी साल आई फूल और पत्थर ने ब्लॉकबस्टर सफलता हासिल की और उन्हें इंडस्ट्री का नया हीरो बना दिया. इसके अलावा आया दिन बहार के सुपरहिट रही, जबकि ममता, देवर, अनुपमा और दिल ने फिर याद किया जैसी फिल्में हिट साबित हुईं. यह साल धर्मेंद्र को हिट मशीन के रूप में एस्टेब्लिश करने वाला साबित हुआ.

1970- हिट्स की बरसात

साल 1970 आते-आते धर्मेंद्र इंडस्ट्री के सबसे भरोसेमंद स्टार बन चुके थे. उनकी फिल्म जीवन मृत्यु ब्लॉकबस्टर रही. वहीं शराफत और तुम हसीन मैं जवान ने सुपरहिट कमाई की. इसके साथ ही कब क्यों और कहां और आदमी और इंसान भी दर्शकों को खूब पसंद आईं. इस साल धर्मेंद्र का स्टारडम सातवें आसमान पर पहुंच चुका था.

1972- डबल ब्लॉकबस्टर का साल

साल 1972 धर्मेंद्र के लिए जीत का साल रहा. इस साल उनकी दो बड़ी फिल्में सीता और गीता और राजा जानी ब्लॉकबस्टर साबित हुईं. इसके अलावा समाधि और दो चोर ने भी अच्छा बिजनेस किया और हिट फिल्मों की लिस्ट में शामिल हुईं.

1974- सबसे यादगार साल

धर्मेंद्र के करियर का सबसे यादगार साल 1974 माना जाता है. इस साल उनकी फिल्म जुगनू और यादों की बारात ब्लॉकबस्टर साबित हुईं और दर्शकों का दिल जीत लिया. वहीं लोफर और कहानी किस्मत की सुपरहिट रहीं, जबकि झील के उस पार और कीमत हिट रहीं. इस साल ने धर्मेंद्र को सिनेमा का बेताज बादशाह बना दिया.

1987- उम्र को मात देती कामयाबी

80 के दशक के आखिर में भी धर्मेंद्र का जादू कायम रहा. साल 1987 में उनकी फिल्म हुक़ूमत ब्लॉकबस्टर बनी. वहीं आग ही आग, इंसानियत के दुश्मन और लोहा सुपरहिट साबित हुईं. इसके अलावा इंसाफ की पुकार, इंसाफ कौन करेगा और वतन के रखवाले हिट रही. उम्र बढ़ने के बावजूद उनकी लोकप्रियता और बॉक्स ऑफिस पर पकड़ कम नहीं हुई.

इस साल सुपरस्टार से मेगा स्टार बने धर्मेंद्र

आपको बता दें कि 1973 बॉलीवुड में किसी भी स्टार के लिए अब तक का सबसे बेहतरीन साल माना जाता है.इस साल धर्मेंद्र ने अपने करियर की ऊंचाइयों को छू लिया और एक के बाद एक बड़ी हिट फिल्में दीं.उस दौर में सिनेमाघरों के बाहर धर्मेंद्र की फिल्मों की टिकट पाने के लिए लंबी कतारें लगती थीं.

