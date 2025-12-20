विज्ञापन

मनीषा कोइराला को केरल की वादियों में मिला सुकून, फोटो शेयर कर बताया क्यों पसंद है ये जगह

अभिनेत्री ने साल 2017 में फिल्म 'डियर माया' से बॉलीवुड में वापसी की थी. इसी के साथ ही उन्होंने संजय लीला भंसाली की वेब सीरीज 'हीरामंडी: द डायमंड बाजार' ओटीटी पर डेब्यू भी किया था.

अभिनेत्री ने साल 2010 में सम्राट दहल से शादी रचाई थी, लेकिन ये शादी ज्यादा समय तक नहीं चली और साल 2012 में दोनों का तलाक हो गया.

अभिनेत्री मनीषा कोइराला ने कैंसर जैसी गंभीर बीमारी को हराकर जीवन में नई ऊर्जा भरी है. अभिनेत्री फिल्मों में सक्रियता के साथ फिटनेस और स्वस्थ जीवनशैली पर ध्यान देती हैं. हाल ही में अभिनेत्री ने बताया कि उन्हें केरल क्यों पसंद है.अभिनेत्री ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक मनमोहक तस्वीर शेयर की. इस तस्वीर में वे हरे-भरे पेड़-पौधों और नारियल के पेड़ों के बीच खड़ी नजर आ रही हैं. प्रकृति की गोद में उनकी मुस्कान देखते ही बनती है.

पोस्ट कर उन्होंने लिखा, "मुझे केरल में रहना बेहद पसंद हैं, यहां नारियल के पेड़, शांत आसमान और जीवनशैली धीरे-धीरे चलती है." बता दें कि केरल अपनी प्राकृतिक सुंदरता, शांत बैकवाटर, हरे-भरे हिल स्टेशनों, समृद्ध मसालों और आयुर्वेदिक उपचारों के लिए जाना जाता है.

अभिनेत्री मनीषा 90 के दशक की सबसे लोकप्रिय अभिनेत्रियों में से एक रही हैं. मनीषा को '1942: ए लव स्टोरी', 'दिल से', और 'खामोशी: द म्यूजिकल' जैसी फिल्मों में उनके अभिनय से खूब शोहरत मिली. मनीषा हाल ही में संजय लीला भंसाली की वेब सीरीज 'हीरामंडी: द डायमंड बाजार' में नजर आई थीं.

अभिनेत्री ने साल 2010 में सम्राट दहल से शादी रचाई थी, लेकिन ये शादी ज्यादा समय तक नहीं चली और साल 2012 में दोनों का तलाक हो गया. फिर इसी साल अभिनेत्री को ओवेरियन कैंसर के बारे में पता चला. उन्होंने इस बीमारी से बहादुरी से लड़ाई लड़ी और कैंसर को मात दीं. मनीषा महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने और महिलाओं के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए काम करती हैं. वे नेपाली लड़कियों की वेश्यावृत्ति और तस्करी को रोकने के लिए काम कर रही हैं.

अभिनेत्री ने साल 2017 में फिल्म 'डियर माया' से बॉलीवुड में वापसी की थी. इसी के साथ ही उन्होंने संजय लीला भंसाली की वेब सीरीज 'हीरामंडी: द डायमंड बाजार' ओटीटी पर डेब्यू भी किया था.


 

