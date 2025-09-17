ममता कुलकर्णी की 18 से लेकर 53 साल की 10 तस्वीरें, छठी फोटो देख फैंस बोले- इतनी मासूम कोई एक्ट्रेस नहीं

Mamta Kulkarni 10 Pictures: ममता कुलकर्णी को कौन नहीं जानता. ममता का नाम 90 के दशक की टॉप और हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस में शामिल होता है. ममता ने अपने करियर में लगभग सभी बड़े हीरो के साथ काम किया. ममता का नाम अपने समय की ग्लैमरस और बोल्ड अभिनेत्रियों में भी शामिल होता था. ममता अब फिल्मों से दूर हैं, लेकिन समय-समय पर सुर्खियां बटोरती रहती हैं. हाल ही में जब ममता 25 साल बाद भारत लौटीं तो उनके फैंस भी एक्साइटेड हो गए. हालांकि 53 साल की हो चुकीं ममता अब पहले की तरह नहीं रहीं. आज हम आपको ममता की 10 ऐसी तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं, जिन्हें देख कर आप कहेंगे कि खूबसूरती हो तो ऐसी.

ममता कुलकर्णी 90 के दशक की सबसे चर्चित और ग्लैमरस बॉलीवुड अभिनेत्रियों में से एक थीं.

उन्होंने अपनी खूबसूरती और बोल्ड अंदाज़ से लाखों दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई.

ममता ने अक्षय कुमार, सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान जैसे बड़े सितारों के साथ फिल्में कीं.

उनकी फिल्म करण अर्जुन, सबसे बड़ा खिलाड़ी और चाइना गेट ने उन्हें लोकप्रियता के शिखर पर पहुंचाया.

ममता कुलकर्णी हमेशा अपनी बोल्ड इमेज और कॉन्ट्रोवर्सी के कारण सुर्खियों में रहीं.

फिल्म चाइना गेट की शूटिंग के दौरान राजकुमार संतोषी के साथ उनका विवाद काफी चर्चा में रहा.

अचानक फिल्मों से दूरी बनाने के बाद उनके करियर का ग्राफ तेजी से गिरने लगा.

बाद में उनका नाम ड्रग माफिया विक्रम गोस्वामी के साथ जुड़ा, जिससे उनकी इमेज पर गहरा असर पड़ा.

लंबे समय से वह फिल्मों से दूर रह रही हैं और लाइमलाइट से लगभग पूरी तरह गायब हो चुकी हैं.

आज भी ममता कुलकर्णी को बॉलीवुड की सबसे रहस्यमयी और विवादित एक्ट्रेस के रूप में याद किया जाता है.