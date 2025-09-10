पहले बनी बैकग्राउंड डांसर, फिर किया टीवी पर काम, ममता कुलकर्णी के साथ ये लड़की आज रूल करती है इंडस्ट्री...पहचाना?

कोई भी फिल्म बनाने के लिए सिर्फ लीड कास्ट ही काफी नहीं होती. साइड आर्टिस्ट और कैरेक्टर आर्टिस्ट भी अहमियत रखते हैं और बैकग्राउंड में नजर आने वाला हर छोटा बड़ा चेहरा जरूरी होता है. कई बार ऐसा भी होता है कि वक्त के साथ लीड कास्ट में दिखने वाले चेहरे फिल्मों से गायब हो जाते हैं और पीछे नजर आने वाले चेहरे शौहरत की बुलंदियों पर पहुंच जाते हैं. ममता कुलकर्णी की एक फिल्म से जुड़ी तस्वीर भी कुछ ऐसी ही है, जिसमें नजरें तो लीड स्टार कास्ट पर टिक जाती है. गुजरते वक्त के साथ ममता कुलकर्णी फिल्मी दुनिया की चकाचौंध में खो गईं. लेकिन पीछे दिख रही ये लड़की जो बैकग्राउंड में डांस कर रही है वो फिल्मी दुनिया का बड़ा नाम बन चुकी है.

कौन है ये बच्ची?

इस तस्वीर को देखकर इस लड़की को पहचान पाना मुश्किल है, जो आज की सुपरस्टार बन चुकी हैं. ये क्यूट सी बच्ची हैं नीरू बाजवा, जो आज एक बहुत सक्सेसफुल एक्ट्रेस हैं. नीरू बाजवा (Neeru Bajwa) हिंदी फिल्मों में तो काम कर ही चुकी हैं पंजाबी सिनेमा (Panjabi Cinema Top Actress) का वो जाना माना नाम है. कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वो पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री की सबसे महंगी एक्ट्रेसेस में से एक हैं.

पंजाबी फिल्मों में फर्राटेदार पंजाबी बोलने वालीं नीरू बाजवा (Neeeru Bajwa Background Dancer) को देखकर ये अंदाजा लगाना मुश्किल है कि वो कनाडा की रहने वाली हैं. कनाडा में ही नीरू बाजवा ने अपनी पढ़ाई भी पूरी की. लेकिन उन्हें किसी और करियर से ज्यादा एक्टिंग की दुनिया में नाम बनाने का शौक था. इसलिए वो कनाडा से मुंबई आ गईं. यहां 1998 में उन्हें पहली बार फिल्म में काम करने का मौका मिला. इसके बाद उन्होंने टीवी, म्यूजिक एल्बम सहित फिल्मी दुनिया में भी खासी पहचान बनाई. 2015 में नीरू बाजवा ने हैरी जवंधा से शादी रचाई.