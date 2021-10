Malaika Arora ने दोस्तों संग 'Majnu' सॉन्ग पर किया धमाकेदार डांस, फैन्स के यूं आए रिएक्शन...देखें Video

मलाइका अरोड़ा (Malaika Arora) ने अपना ये डांस वीडयो इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है. इस वीडियो के साथ उन्होंने कैप्शन देते हुए लिखा है 'इस गाने से प्यार हो गया - #Majnu प्रतिभाशाली जुड़वां दिवाओं द्वारा'. दरअसल इस गाने में उनके साथ सिंगर सुकृति कक्कड़ और प्रकृति कक्कड़ हैं, जिन्होंने ये गाना गया है. वहीं फैन्स उनके इस डांस की खूब तारीफ कर रहे हैं. एक ने लिखा है 'So beautiful' तो एक ने लिखा है 'You are the best'.

मलाइका अरोड़ा (Malaika Arora) ने स्पेशल सॉन्ग से बॉलीवुड में जबरदस्त पहचान बनाई है. 'छैंया छैंया', 'अनारकली' और 'मुन्नी बदनाम' जैसे सुपरहिट सॉन्ग से उन्होंने लोगों के दिल में जगह बनाई है. इसी के साथ उनके डांस वीडियो भी सोशल मीडिया पर देखने को मिल जाते है. साथ ही मलाइका इंडिया गॉट टैलेंट और इंडियाज बेस्ट डांसर जैसे शो को जज कर चुकी हैं.