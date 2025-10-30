मलाइका अरोड़ा ने एनरिक इग्लेसियस के मुंबई कॉन्सर्ट में बैलामोस पर मस्ती में किया डांस, वीडियो वायरल

ग्रैमी अवॉर्ड जीतने वाले सिंगर एनरिक इग्लेसियस ने 13 साल बाद इंडिया में शानदार वापसी की. उन्होंने मुंबई के MMRDA ग्राउंड्स में दो सोल्ड-आउट शो किए. कॉन्सर्ट में बॉलीवुड सेलेब्रिटीज़ जैसे रकुल प्रीत सिंह, जैकी भगनानी, विद्या बालन, सोनल चौहान, रुबीना दिलाइक और लॉरेन गॉटलिब के साथ खूबसूरत शाम बिताई. लेकिन जिसने सबका ध्यान खींचा, वह थीं मलाइका अरोड़ा. वह पूरी तरह से इस ज़बरदस्त माहौल में डूबी हुई दिखीं. रात की वायरल क्लिप्स में मलाइका मैरून पाइपिंग वाले व्हाइट फिटेड टैंक टॉप में बहुत खूबसूरत लग रही थीं, जिसके साथ ब्राउन ट्राउज़र और एक स्लीक व्हाइट बेल्ट थी.

उन्होंने गोल्डन बैंगल्स, एक डेलिकेट गोल्ड चेन और मिनिमल मेकअप के साथ अपने लंबे ऑबर्न बालों को खुला छोड़ा. ऑडियंस में खड़ी मलाइका को जोश से ताली बजाते, हवा में हाथ हिलाते और स्टेज की तरफ किस करते हुए देखा गया, जब एनरिक अपने चार्ट-टॉपिंग हिट्स परफॉर्म कर रहे थे. फैंस उनकी एनर्जी से बहुत खुश थे, खासकर जब उन्होंने एनरिक के सबसे बड़े एंथम में से एक बैलामोस पर डांस किया. वह मुस्कुराती, चीयर करती और म्यूज़िक की हर बीट का मज़ा लेती दिखीं.

जो फ़ैन एनरिक का म्यूज़िक सुनते हुए बड़े हुए हैं, उनके लिए यह कॉन्सर्ट पूरी तरह से पुरानी यादों में खो जाने जैसा था. स्पैनिश पॉप आइकन ने बैलामोस, हीरो, एस्केप और बी विद यू जैसे टाइमलेस हिट गाने गाए. एनरिक ने गाने के बीच में रुककर भीड़ को कोरस गाने दिया, और हाथ जोड़कर कहा “नमस्ते.”

ग्लोबल सुपरस्टार और उनके इंडियन फ़ैन्स के बीच का कनेक्शन साफ़ था और मलाइका जैसी हस्तियों ने अपने ज़बरदस्त जोश से इस खुशी को और बढ़ा दिया. यह कॉन्सर्ट सिर्फ़ एक म्यूज़िकल इवेंट नहीं था; यह रोमांटिक पॉप के उस दौर की याद दिलाता था जिसने एक पूरी पीढ़ी को पहचान दी थी.