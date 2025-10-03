विज्ञापन

इस बॉलीवुड एक्ट्रेस ने ट्रंप को बताया अपना असली पापा, बोलीं- मेरी मां ने मुझे बताया डोनाल्ड ट्रंप मेरे पापा हैं

बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस ने डोनाल्ड ट्रंप को अपना पापा बताया है. उन्होंने कहा है कि उनके असली पापा डोनाल्ड ट्रंप है. इसका पता उन्हें डीएनए टेस्ट करवाकर चला है.

'मेरे असली पापा डोनाल्ड ट्रंप हैं', राखी सावंत ने दिया अटपटा बयान
नई दिल्ली:

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बीते कुछ वक्त से भारत के अंदर सुर्खियों में हैं. वह भारत के खिलाफ कई बार बयानबाजी करने से लेकर ट्रैरिफ बढ़ाने को लेकर चर्चा में रहे हैं. जिसकी वजह से देश के अंदर डोनाल्ड ट्रंप को काफी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है. इस बीच बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस ने डोनाल्ड ट्रंप को अपना पापा बताया है. उन्होंने कहा है कि उनके असली पापा डोनाल्ड ट्रंप है. इसका पता उन्हें डीएनए टेस्ट करवाकर चला है. यह बात कहने वाली कोई और नहीं बल्कि मोस्ट कंट्रोवर्शियल क्वीन राखी सावंत हैं. राखी सावंत कब क्या बोल दे, कोई नहीं बता सकता. अपने अटपटे बयानों से चर्चा में रहने वाली राखी ने एक बार फिर अपने नए बयान से धमाका कर दिया है. राखी ने अब भारत पर 50 फीसदी टैरिफ, 100 फीसदी फिल्मों पर टैक्स और एच 1 वीजा की फीस 6 लाख से 88 हजार रुपये करने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपना पापा बता दिया है. राखी ने पब्लिकली कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप उनके पिता हैं. राखी हाल ही में दुबई से लौटी हैं और अपने इस लेटेस्ट अटपटे बयान से हंगामा मचा दिया है.

'मेरे असली पापा डोनाल्ड ट्रंप हैं'
राखी ने कहा, 'दुबई से आई हूं मैं, ये मेरे गले में जो नेकलेस है, अमेरिका से है, जो मेरे डैडी डोनाल्ड ट्रंप ने मुझे दिया है, वो मेरे डैड हैं, मेरी मां ने मुझे बताया है कि डोनाल्ड ट्रंप मेरे पापा हैं'.  जब एक शख्स ने पूछा कि यह आपको कब पता चला तो इस पर राखी ने कहा, 'कब पता चला, मैंने अपना डीएनए चेक कराया है, तो मेरे डीएनए में सिर्फ ट्रंप, ट्रंप, ट्रंप निकला है, और मेरी मां अब इस दुनिया में नहीं रही, मेरी मां ने एक चिट्ठी छोड़ी थी, कि तुम्हारे असली पापा तो डोनाल्ड ट्रंप हैं'. अब राखी के इस दावे पर लोग क्या कमेंट्स पोस्ट कर रहे हैं चलिए जानते हैं.

लोगों ने ली राखी की चुटकी

इस पर एक यूजर ने लिखा है, 'इसकी शक्ल और अक्ल दोनों ही डोनाल्ड ट्रंप से मिलते हैं, यह सच बोल रही है'.  दूसरा यूजर लिखता है, खुद के साथ-साथ मां को भी बदनाम कर दिया, कुछ तो मर्यादा रखो'. तीसरे यूजर ने लिखा है, 'राखी सावंत कब सीरियस होगी'.  एक अन्य ने लिखा है, 'अपने मेकअप से यह मुझे माइकल जैक्सन लग रही है'.  अब राखी के इस अजीबो-गरीब बयान पर लोग ऐसे ही उनकी चुटकी ले रहे हैं. बता दें, राखी सावंत अपने बयानों के चलते ही मोस्ट कंट्रोवर्शियल क्वीन का खिताब अपने नाम कर चुकी हैं.

Rakhi Sawant, Donald Trump, US President Donald Trump, President Donald Trump, Donald Trump News
