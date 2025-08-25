विज्ञापन

वॉर 2 और कुली को छोड़िए, ये फिल्म 30 दिन से हर दिन कर रही करोड़ों में कमाई, चटा डाली शाहरुख और अक्षय कुमार की फिल्मों को धूल

बॉक्स ऑफिस पर एक ऐसी भी फिल्म है जो पिछले एक महीने से सिनेमाघरों में रिलीज है. हैरान कर देने वाली बात यह है कि यह फिल्म पिछले 30 दिनों से हर दिन करोड़ों में कमाई कर रही है.

नई दिल्ली:

इस स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ऋतिक रोशन, जूनियर एनटीआर की फिल्म वॉर 2 रिलीज हुई थी. इसके साथ ही रजनीकांत की फिल्म कुली ने भी सिनेमाघरों में दस्तक दी. हालांकि वॉर 2 कमाई के मामले में अब हर दिन संघर्ष कर रही है. वहीं कुली ठीक-ठाक कमाई कर ले रही है. लेकिन इन सबके बीच बॉक्स ऑफिस पर एक ऐसी भी फिल्म है जो पिछले एक महीने से सिनेमाघरों में रिलीज है. हैरान कर देने वाली बात यह है कि यह फिल्म पिछले 30 दिनों से हर दिन करोड़ों में कमाई कर रही है. हम बात कर रहे हैं फिल्म 'महावतार नरसिम्हा' की.

होमबाले फिल्म्स की एनिमेटेड फिल्म 'महावतार नरसिम्हा' ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है. 30 दिन पूरे होने के बाद भी यह फिल्म दर्शकों का दिल जीत रही है. अश्विन कुमार के डायरेक्शन में बनी यह फिल्म अब 300 करोड़ के क्लब के करीब पहुंच गई है. 30वें दिन फिल्म ने भारत में 4.70 करोड़ रुपये कमाए, जो पिछले दिन के मुकाबले 168% की शानदार उछाल है. भारत में कुल कमाई 223.94 करोड़ रुपये हो गई है, जिसमें सभी भाषाओं की कमाई शामिल है. विदेशों में भी फिल्म ने 24 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है, जिससे विश्वव्यापी कमाई 288.24 करोड़ रुपये पहुंच गई है. 

यह फिल्म भारतीय एनिमेशन सिनेमा के लिए ऐतिहासिक साबित हुई है, क्योंकि यह पहली भारतीय एनिमेटेड फिल्म है जो 300 करोड़ के करीब है. इतना ही नहीं, इसने शाहरुख खान की 'रईस' (287.71 करोड़) और अक्षय कुमार की 'मिशन मंगल' (287.18 करोड़) को पीछे छोड़ दिया है. अब यह बॉलीवुड की 59वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है और इसका अगला लक्ष्य 'हाउसफुल 4' (291.08 करोड़) और 'सूर्यवंशी' (291.14 करोड़) को पछाड़ना है.  

31वें दिन के शुरुआती रुझानों के मुताबिक, फिल्म ने 6-6.50 करोड़ रुपये कमाए, जो 5वें शनिवार की तुलना में 28-31% की बढ़ोतरी है. यह फिल्म 2025 की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बनी हुई है और 'वॉर 2' को कड़ी टक्कर दे रही है. 'महावतार नरसिम्हा' की इस शानदार सफलता ने भारतीय एनिमेशन फिल्मों के लिए नया कीर्तिमान स्थापित किया है.

