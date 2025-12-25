एक ही झटके में धुरंधर ने धोया पुष्पा 2 का रिकॉर्ड, ओटीटी पर कर डाला ये बड़ा कमाल

Dhurandhar OTT release: रणवीर सिंह की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'धुरंधर' सिनेमाघरों में धमाल मचा रही है. 5 दिसंबर 2025 को रिलीज हुई यह स्पाई एक्शन थ्रिलर अब तक भारत में 589 करोड़ रुपये से ज्यादा का कारोबार कर चुकी है. दुनिया भर में इसकी कमाई 876 करोड़ रुपये के पार पहुंच गई है. आदित्य धर के निर्देशन में बनी 'धुरंधर' ने कई रिकॉर्ड तोड़े हैं और दर्शकों का खूब मनोरंजन किया है. अब उन दर्शकों के लिए अच्छी खबर है जो थिएटर नहीं जा पाए. 'धुरंधर' जल्द ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आने वाली है.

कितने में बिके धुरंधर के ओटीटी राइट्स

नेटफ्लिक्स ने 'धुरंधर' के डिजिटल राइट्स खरीद लिए हैं और रिपोर्ट्स के मुताबिक, धुरंधर ने अपने स्ट्रीमिंग राइट्स नेटफ्लिक्स को 285 करोड़ रुपये में बेच दिए हैं, जो पुष्पा 2 के पिछले 275 करोड़ रुपये के रिकॉर्ड से ज़्यादा है. यह डील किसी हिंदी फिल्म के लिए नेटफ्लिक्स का अब तक का सबसे बड़ा ऑक्शन है. फिल्म का तेलुगु वर्जन भी डिजिटल पर रिलीज हो सकता है, जिससे यह ज्यादा दर्शकों तक पहुंचेगी. ओटीटी रिलीज की तारीख को लेकर खबरें हैं कि 'धुरंधर' 30 जनवरी 2026 से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध हो जाएगी. हालांकि, नेटफ्लिक्स या मेकर्स की तरफ से अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. थिएट्रिकल रन पूरा होने के बाद यह घर बैठे देखने का मौका मिलेगा.

धुरंधर स्टारकास्ट

फिल्म में रणवीर सिंह के साथ अक्षय खन्ना, संजय दत्त, आर माधवन, अर्जुन रामपाल जैसे दिग्गज कलाकार हैं. कहानी एक गुप्त मिशन पर आधारित है, जहां रणवीर का किरदार कराची के अंडरवर्ल्ड में घुसपैठ करता है. एक्शन, सस्पेंस और दमदार परफॉर्मेंस से भरपूर यह फिल्म दो हिस्सों में बनी है. दूसरा पार्ट 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में आएगा. बॉक्स ऑफिस पर लगातार कमाई जारी है और फिल्म ने 'एनिमल' जैसे रिकॉर्ड्स को पीछे छोड़ दिया है.