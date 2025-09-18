विज्ञापन

Mahavatar Narsimha OTT Release: 24 घंटे के अंदर ओटीटी पर रिलीज हो रही है महावतार नरसिम्हा, जानें कब-कहां देखें 2025 सबसे बड़ी हिट फिल्म

Mahavatar Narsimha OTT Release: निर्देशक अश्विन कुमार की एनिमेटेड पौराणिक फिल्म महावतार नरसिम्हा अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर धमाल मचाने को तैयार है.

महावतार नरसिम्हा की ओटीटी रिलीज
नई दिल्ली:

Mahavatar Narsimha OTT Release: निर्देशक अश्विन कुमार की एनिमेटेड पौराणिक फिल्म महावतार नरसिम्हा अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर धमाल मचाने को तैयार है. अगर आप इसे सिनेमाघरों में नहीं देख पाए, तो चिंता न करें, क्योंकि यह फिल्म अब नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध होगी. गुरुवार को नेटफ्लिक्स इंडिया के आधिकारिक एक्स अकाउंट ने फिल्म का पोस्टर शेयर करते हुए लिखा, "इस शेर की दहाड़ एक साम्राज्य को हिला सकती है. महावतार नरसिम्हा देखें, 19 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर." महावतार नरसिम्हा ने सिनेमाघरों में कम उम्मीदों के साथ शुरुआत की थी, लेकिन इसने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए. फिल्म ने वैश्विक बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की. 

फिल्म 19 सितंबर को दोपहर 12:30 बजे नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो रही है. अश्विन कुमार द्वारा निर्देशित यह फिल्म प्रह्लाद की कहानी और भगवान विष्णु के नरसिम्हा अवतार के उदय को दर्शाती है. क्लेम प्रोडक्शंस और होमबले फिल्म्स द्वारा समर्थित यह फिल्म न केवल एक स्वतंत्र सफलता है, बल्कि भगवान विष्णु के दस अवतारों से प्रेरित महावतार सिनेमैटिक यूनिवर्स की पहली कड़ी भी है.

यह सात हिस्सों वाली फिल्म श्रृंखला का पहला भाग है, जो विष्णु के दस अवतारों पर आधारित है. होमबले फिल्म्स द्वारा निर्मित यह फिल्म नरसिम्हा अवतार और प्रह्लाद की गाथा को जीवंत करती है. इस फ्रेंचाइजी की आगामी फिल्मों में महावतार परशुराम (2027), महावतार रघुनंदन (2029), महावतार ध्वकधेश (2031), महावतार गोकुलानंद (2033), और महावतार कल्कि (2035-2037) शामिल हैं.

यह एनिमेटेड फिल्म अपने शानदार विजुअल्स, गहन कहानी और पौराणिक महत्व के लिए पहले ही प्रशंसा बटोर चुकी है. नेटफ्लिक्स पर रिलीज के साथ, यह फिल्म अब और भी ज्यादा दर्शकों तक पहुंचेगी. फैंस इस पौराणिक गाथा को घर बैठे देखने के लिए उत्साहित हैं. तो, 19 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर महावतार नरसिम्हा का रोमांच अनुभव करने के लिए तैयार हो जाइए!

