ऑस्कर जीतने के लिए Mahavatar Narsimha को देनी होगी अग्नि परीक्षा, मुकाबले में हैं ये 5 फिल्में

Mahavatar Narsimha In Oscars 2026: डायरेक्टर अश्विन कुमार की एनिमेटेड फिल्म ‘महावतार नरसिम्हा' ने भारत में तहलका मचा दिया था. सिर्फ 40 करोड़ रुपये के छोटे बजट में बनी इस फिल्म ने देश में 251 करोड़ से ज्यादा का नेट कलेक्शन और दुनिया भर में 326 करोड़ से अधिक का ग्रॉस कलेक्शन किया. यह अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय एनिमेशन फिल्म बन गई है. अब इस फिल्म ने एक और बड़ा कमाल कर दिखाया है. 16 मार्च 2026 को होने वाले 98वें ऑस्कर अवॉर्ड्स में ‘महावतार नरसिम्हा' को बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म की कैटेगरी में शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है. दुनिया भर की हजारों फिल्मों में से सिर्फ 35 फिल्में इस लिस्ट में जगह बना पाई हैं और उनमें भारत की यह फिल्म भी शामिल है.

ये भी पढ़ें; धर्मेंद्र के बच्चों सनी और बॉबी देओल से मिलने पहुंचीं 83 साल की ये एक्ट्रेस, कभी धर्मेंद्र संग दी थी कई हिट फिल्में

अमेरिका में कितने दिन चली महावतार नरसिम्हा

ऑस्कर के नियम के अनुसार अमेरिका में किसी एक थिएटर में लगातार 7 दिन तक रोज़ कम से कम तीन शो चलने चाहिए और उनमें से एक शो शाम 6 से 10 बजे के बीच होना जरूरी है. ‘महावतार नरसिम्हा' ने अमेरिका में यह क्वालिफाइंग रन पूरा किया, इसलिए इसे शॉर्टलिस्ट मिली. होम्बले फिल्म्स के बैनर पर बनी यह फिल्म भगवान विष्णु के वराह और नरसिम्हा अवतार की रोचक कहानी दिखाती है. यह सात फिल्मों की बड़ी सीरीज ‘महावतार सिनेमैटिक यूनिवर्स' की पहली फिल्म है. भारत में थिएटर में धमाल मचाने के बाद अब यह नेटफ्लिक्स पर भी उपलब्ध है.

महावतार नरसिम्हा के मुकाबले में कौन सी फिल्में

हालांकि ऑस्कर जीतना आसान नहीं होगा क्योंकि इस लिस्ट में ‘जूटोपिया 2', ‘केपॉप डेमन हंटर्स', ‘एलियो', ‘डेमन स्लेयर: इनफिनिटी कैसल' और ‘ने झा 2' जैसी दिग्गज हॉलीवुड और अंतरराष्ट्रीय फिल्में भी हैं. फिर भी ‘महावतार नरसिम्हा' का शॉर्टलिस्ट होना अपने आप में भारत के लिए बहुत बड़ा गर्व की बात है. पूरे देश को उम्मीद है कि यह फिल्म ऑस्कर तक का सफर पूरा कर इतिहास रचेगी.