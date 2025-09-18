विज्ञापन

भारत ही नहीं जर्मनी, फ्रांस, मिस्र सहित इन देशों की भी दिलों की धड़कन हैं शाहरुख खान, देखी जाती किंग खान की हर फिल्म

फिल्मी दुनिया से जुड़ी बड़ी बड़ी हस्तियां भी ये मानती हैं कि शाहरुख खान की वजह से ही पूरी दुनिया में बॉलीवुड और हिंदी मूवीज की पहचान बनी हैं.

शाहरुख खान हैं बॉलीवुड की ग्लोबल पहचान
नई दिल्ली:

शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की वेब सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड इन दिनों बॉलीवुड में चर्चा का विषय बनी हुई है. जाहिर तौर पर वेब सीरीज को शाहरुख खान से जुड़े होने का फायदा भी मिलेगा ही. आर्यन खान ने भले ही कैमरे के पीछे रह कर अपनी पहचान बनाना चुना हो. लेकिन उनके पिता शाहरुख खान वो सितारा हैं जिनका चेहरा दुनियाभर में न सिर्फ खुद की बल्कि पूरे बॉलीवुड की पहचान हैं. फिल्मी दुनिया से जुड़ी बड़ी बड़ी हस्तियां भी ये मानती हैं कि शाहरुख खान की वजह से ही पूरी दुनिया में बॉलीवुड और हिंदी मूवीज की पहचान बनी हैं. अगर यकीन न हो तो आप खुद सेलिब्रेटीज की जुबानी सुन सकते हैं कि शाहरुख खान क्या चीज हैं.  

सेलिब्रिटी की राय
सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें बॉलीवुड की नामी हस्तियां नजर आ रही हैं. जो ये बता रही हैं कि किस तरह शाहरुख खान ने दूसरे देशों में भी खास पहचान बनाई है. वीडियो में सबसे पहले नजर आते हैं पंजाबी फिल्मों के सुपर स्टार दिलजीत दोसांझ. वो इंटरव्यू में ये कहते नजर आते हैं कि बाहर किसी भी देश में आप बोलो इंडिया तो लोगों का जवाब होता है शाहरुख खान. ये पहचान उन्होंने कमाई है. इसके बाद नजर आते हैं जावेद अख्तर. फिल्मी कहानी और गाने लिखने वाले जावेद अख्तर कहते हैं कि आप कहीं भी जाएं इजिप्ट, जर्मनी, कहीं भी लोग शाहरुख खान को जानते हैं. हिंदुस्तानी फिल्मों को फ्रांस में ले जाने वाले शाहरुख खान हैं.

करण जौहर ने क्या कहा?
इसी वीडियो में आगे करण जौहर भी नजर आते हैं. करण जौहर खुद बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने निर्माता निर्देशक हैं और एक ग्लोबल हस्ति हैं. वो अपने इंटरव्यू में कह ते हैं कि आप यूरोप में कहीं भी जाएं, जर्मनी जाएं, फ्रांस जाएं. या मिडिल ईस्ट में जाएं, जॉर्डन या इजिप्ट. यहां सबके लिए बॉलीवुड का मतलब ही शाहरुख खान हैं. करण जौहर ने कहा कि उन्हें जो प्यार और इज्जत बाहर मिलती है वो सब शाहरुख खान की वजह से मिलती है. इसी वीडियो में नोरा फतेही भी नजर आ रही हैं. जो कहती हैं कि आप दुनिया में कहीं भी जाएं वहां के लोग शाहरुख खान को जानने वाले मिलेंगे. आखिर में पॉलिटिशियन राजीव शुक्ला दिखेंगे जो कहते हैं कि ओवरसीज में भी शाहरुख खान की पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा है.

