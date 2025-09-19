विज्ञापन

The Ba***ds of Bollywood छोड़िए, सैयारा को धूल चटाने वाली फिल्म आएगी नेटफ्लिक्स पर, कमाई के तोड़े सभी रिकॉर्ड!

सैयारा के शोर में सिनेमाघरों में रिलीज हुई एनिमेटेड फिल्म ‘महावतार नरसिम्हा’नेटफ्लिक्स पर पांच भाषाओं में नेटफ्लिक्स पर 19 सितंबर को रिलीज हो रही है. 

सैयारा को धूल चटाने वाली महावतार नरसिम्हा आ रही है नेटफ्लिक्स पर
नई दिल्ली:

सोशल मीडिया पर नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही आर्यन खान की डेब्यू सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड की चर्चा हो रही है, जिसमें बॉलीवुड के दिग्गज सितारे शिरकत करते हुए नजर आ रहे हैं. लेकिन अगर आप सीरीज की जगह मूवी देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स आपके लिए फिल्म का अच्छा ऑप्शन लाया है. दरअसल, 19 सितंबर यानी आज ओटीटी प्लेटफॉर्म पर वो फिल्म रिलीज हो रही है, जिसने ना सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर कमाई में कई रिकॉर्ड तोड़े बल्कि रोमांटिक फिल्म सैयारा को भी बॉक्स ऑफिस पर धूल चटा दी. सही पहचाना हम बात कर रहे हैं होम्बले फिल्म्स की मूवी ‘महावतार नरसिम्हा' की, जो रिलीज के 50 दिन बाद भी बॉक्स ऑफिस पर नया इतिहास बना रही है. 

नेटफ्लिक्स पर इतने बजे आएगी महावतार नरसिम्हा

नेटफ्लिक्स इंडिया ने महावतार नरसिम्हा की ओटीटी रिलीज की जानकारी देते हुए पोस्ट शेयर किया, जिसमें बताया गया कि महावतार नरसिम्हा हिंदी, तमिल, तेलुगू, कन्नड़ और मलयालम में 19 सितंबर से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी. पोस्ट को शेयर करते हुए लिखा गया, भक्ति शक्ति का रुप लेगी. आ रहे हैं महावतार नरसिम्हा, देखिए महावतार नरसिम्हा 19 सितंबर साढ़े 12 बजे सिर्फ नेटफ्लिक्स पर. इस पोस्ट को शेयर करने के बाद फैंस काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं. 

सैयारा को चटाई थी बॉक्स ऑफिस पर धूल

जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि 18 जुलाई को अहान पांडे और अनन्या पांडे की फिल्म सैयारा ने दस्तक दी थी, जिसने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई की. लेकिन इसी बीच 2 घंटे 10 मिनट की एनिमेटेड फिल्म महावतार नरसिम्हा 25 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई. वहीं इस फिल्म को 50 से ज्यादा दिन बीत चुके हैं और 15 करोड़ की फिल्म ने 323 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है. जबकि यह सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय एनिमेटेड फिल्म बन गई है.   

महावतार नरसिम्हा की फ्रेंचाइजी 

गौरतलब है कि होम्बले फिल्म्स और क्लीम प्रोडक्शन्स ने मिलकर इस ग्रैंड एनिमेटेड फ्रैंचाइजी की आधिकारिक लाइनअप जारी कर दी है, जो अगले एक दशक तक भगवान विष्णु के 10 दिव्य अवतारों की गाथा बताएगी. इसकी शुरुआत महावतार नरसिम्हा (2025) से हो चुकी है, जिसके बाद महावतार परशुराम (2027), महावतार रघुनंदन (2029), महावतार द्वारकाधीश (2031), महावतार गोकुलानंद (2033), महावतार कल्कि पार्ट 1 (2035) और महावतार कल्कि पार्ट 2 (2037) देखने को मिलेंगे. 

