1 महीने से हर दिन करोड़ों में कमा रही महावतार नरसिम्हा, फिल्म का प्रोफिट सुन भूल जाएंगे सैयारा और वॉर 2

Mahavatar Narsimha box office collection:‘महावतार नरसिम्हा’ रिलीज के एक महीने से ज्यादा समय बीतने के बाद भी थमने का नाम नहीं ले रही है.

नई दिल्ली:

Mahavatar Narsimha box office collection:‘महावतार नरसिम्हा' रिलीज के एक महीने से ज्यादा समय बीतने के बाद भी थमने का नाम नहीं ले रही है. अश्विन कुमार द्वारा निर्देशित और जयपूरना दास द्वारा सह-लिखित यह पौराणिक फिल्म बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है. 32वें दिन इसने लगभग 1.25 करोड़ रुपये की कमाई की, जो नई रिलीज के बावजूद इसकी लोकप्रियता को दर्शाता है. ट्रेड ट्रैकर सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने अब तक कुल 233 करोड़ रुपये की शानदार कमाई की है. चौथे हफ्ते में इसने 30.4 करोड़ रुपये जोड़े, जो इसकी मजबूत पकड़ को दिखाता है. 

पांचवां वीकेंड भी प्रभावशाली रहा, जिसमें शुक्रवार को 1.85 करोड़, शनिवार को 5 करोड़ और रविवार को 6.15 करोड़ रुपये की कमाई हुई. सोमवार को यह 1.25 करोड़ रुपये पर स्थिर रही. 25 अगस्त 2025 को हिंदी 2D संस्करण की औसत ऑक्यूपेंसी 6.12% रही. सुबह 4.35% से शुरू होकर यह रात में 7.60% तक पहुंची. हिंदी 3D संस्करण ने 8.60% ऑक्यूपेंसी के साथ बेहतर प्रदर्शन किया, खासकर शाम और रात के शो में. तेलुगु मार्केट में फिल्म की लोकप्रियता बरकरार है, जहां तेलुगु 2D संस्करण ने 11.62% ऑक्यूपेंसी दर्ज की, जो रात के शो में 12.79% तक पहुंची. इस एनिमेटेड पौराणिक फिल्म में आदित्य राज शर्मा, हरिप्रिया मट्टा और प्रियंका भंडारी ने अपनी आवाज दी है.

‘महावतार नरसिम्हा' का बजट करीब 15 करोड़ रुपये है. फिल्म भगवान विष्णु के दस अवतारों में से एक नरसिम्हा की कथा पर आधारित है, जो उनके आधे मनुष्य और आधे शेर के रूप को दर्शाती है. यह नरसिम्हा द्वारा राक्षस राजा हिरण्यकशिपु को हराने और उनके भक्त पुत्र प्रह्लाद की रक्षा की कहानी है. 25 जुलाई 2025 को हिंदी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल और मलयालम में रिलीज हुई यह फिल्म दर्शकों को खूब पसंद आ रही है.
 

