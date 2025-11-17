10 दिन पहले आई इस वेब सीरीज को देख हैरान हुए अरविंद केजरीवाल, आखिर क्यों बोले-जरूर देखनी चाहिए

कुछ फिल्में और वेब सीरीज अपनी कहानी की वजह से कई बार सुर्खियों में रहती हैं. कुछ वेब सीरीज को ना केवल आम दर्शक ही पसंद करते हैं बल्कि बड़ी-बड़ी हस्तियां भी वेब सीरीज की तारीफ करती हैं. अब दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में रिलीज हुई एक वेब सीरीज की जमकर तारीफ की है. इस वेब सीरीज का नाम महारानी सीजन 4 है, जिसकी अरविंद केजरीवाल तारीफ करते नहीं थक रहे हैं.

महारानी 4 देखकर क्या बोले अरविंद केजरीवाल

रविवार को केजरीवाल ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट कर महारानी सीजन 4 को “जरूरी देखनी चाहिए” बताया और पूरी टीम की हिम्मत की दाद दी. उन्होंने लिखा, “ सोनी लिव पर महारानी 4 वेब सीरीज जरूर देखिए. ये आज की राजनीति की काली सच्चाई को बिल्कुल साफ-साफ दिखाती है. सच्चाई दिखाने की हिम्मत करने के लिए पूरी टीम को सलाम.”

U must watch Maharani 4 webseries on @SonyLIV. It depicts the ugly reality of today's politics. Kudos to entire team for showing courage. — Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) November 16, 2025

क्यों खास है महारानी 4

महारानी 4 वेब सीरीज में हुमा कुरैशी एक बार फिर रानी भारती के किरदार में हैं. इस सीजन में कहानी बिहार से निकलकर दिल्ली तक पहुंच गई है. रानी भारती को बिहार की मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ता है, फिर वो प्रधानमंत्री के खिलाफ सीधी लड़ाई लड़ती नजर आती हैं. पूरी सीरीज सत्ता की लड़ाई, धोखे, विश्वासघात और निजी जंग से भरी हुई है.

कब रिलीज हुई महारानी 4

7 नवंबर को रिलीज होते ही महारानी का चौथा सीजन दर्शकों को बहुत पसंद आ रहा है. अब खुद अरविंद केजरीवाल जैसे बड़े नेता ने इसे देखकर इतनी तारीफ की है तो लोगों की उत्सुकता और बढ़ गई है. आपको बता दें कि सुभाष कपूर के निर्देशन में बनी यह सीरीज पहले तीन सीजन की तरह इस बार भी दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर रही है.