सलमान खान कर्ण बनेंगे या नहीं कोई पता नहीं, लेकिन हॉरर मूवी कंचना का एक्टर बन गया महावीर कर्ण, 150 करोड़ बजट, 5 भाषाओं में होगी रिलीज

डायरेक्टर रमेश वर्मा की आने वाली बड़ी फिल्म 'महावीर कर्ण' के मेकर्स ने मंगलवार (22 सितंबर) को फिल्म में एक्टर राघव लॉरेंस का फर्स्ट लुक रिवीर किया. कर्ण के तौर पर राघव का अंदाज देख फैन्स खासे एक्साइटेड नजर आए. यूं भी आजकल माइथो फिल्मों का बोलबाला है. रामायणम् भी चर्चा में है कल्कि 2898 एडी के पार्ट-2 पर भी काम चल रहा है ऐसे में महावीर कर्ण को लेकर भी फैन्स में चर्चा है. बात करें राघव के लुक की तो फिल्म को प्रोड्यूस करने वाले मशहूर प्रोडक्शन हाउस 'पेन मूवीज' ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर एक्टर का फर्स्ट लुक पोस्टर शेयर किया.

उन्होंने लिखा, "एक चेहरा. एक लीजेंड. एक योद्धा. ये रहा #MahaveerKarna के तौर पर #RaghavaLawrence का फर्स्ट लुक. @offl_Lawrence पहली बार पौराणिक कथाओं पर आधारित फिल्म में महान #Karna का किरदार निभा रहे हैं. ब्लॉकबस्टर डायरेक्टर @DirRameshVarma की एक शानदार लाइव-एक्शन गाथा. लीजेंड का उदय. @PenMovies @Neelladriprod @RVfilmhouse @jayantilalgada @ShreeLyricist #RamjiDott."

इस फिल्म को लेकर लोगों में काफी दिलचस्पी है क्योंकि यह पहली बार होगा जब राघव लॉरेंस किसी पौराणिक फिल्म में नजर आएंगे. इस फिल्म को पेन मूवीज के जयंतीलाल गडा, RV स्टूडियोज और श्री नीलाद्री प्रोडक्शन्स के साथ मिलकर प्रोड्यूस कर रहे हैं. फिल्म से जुड़े सोर्सेज का कहना है कि इसे 150 करोड़ के बड़े बजट पर बनाया जा रहा है और यह तमिल, तेलुगु, मलयालम, हिंदी और कन्नड़ भाषाओं में एक शानदार महाकाव्य (एपिक) फिल्म होगी.

सोर्सेज ने बताया कि फिल्म को एक शानदार विजुअल एक्सपीरियंस के तौर पर तैयार किया जा रहा है, जिसमें बड़े-बड़े स्पेशल सेट, उस दौर के हिसाब से शानदार डिजाइन, बड़े पैमाने पर एक्शन सीन और बेहतरीन VFX का इस्तेमाल करके 'कर्ण' की दुनिया को एक अनोखे कैनवस पर उतारा जाएगा.

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सोर्सेज का दावा है कि शानदार साम्राज्यों और प्राचीन युद्ध-क्षेत्रों से लेकर रोमांचक युद्ध सीन और भव्य माहौल तक, मेकर्स एक ऐसी शानदार सिनेमाई दुनिया बना रहे हैं जिसमें असली सेट की भव्यता और मॉडर्न विजुअल इफेक्ट्स का मेल होगा. राघव लॉरेंस का कर्ण का किरदार निभाना एक ऐसा योद्धा जो सम्मान, किस्मत, वफादारी और त्याग के लिए जाना जाता है उनके फैंस के लिए बहुत रोमांचक है.

सोर्सेज के मुताबिक मेकर्स जल्द ही बाकी कास्ट और क्रू मेंबर्स के नामों का खुलासा एक-एक करके करेंगे और हर घोषणा बड़े पैमाने पर की जाएगी. यह फिल्म अगले साल दुनिया भर में रिलीज होगी.