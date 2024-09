2025 नहीं 'लव एंड वॉर' के लिए 2026 का करना होगा इंतजार, रणबीर कपूर-आलिया भट्ट रिलीज डेट का हुआ ऐलान

Love and War New Release date: डायरेक्टर संजय लीला भंसाली की मच अवेटेड फिल्म लव एंड वॉर, जिसमें रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विक्की कौशल नजर आने वाले हैं. उसका इंतजार फैंस बेसब्री से कर रहे हैं. ऐलान के वक्त कहा गया था कि क्रिसमस 2025 में रिलीज होगी. लेकिन अब 'लव एंड वॉर' के निर्माताओं ने शुक्रवार को घोषणा की कि यह फिल्म 20 मार्च, 2026 को र‍िलीज की जाएगी, जिसके बाद फैंस का रिएक्शन सामने आ रहा है.

संजय लीला भंसाली (एसएलबी) द्वारा निर्देशित, फिल्म की रिलीज की तारीख सबसे बड़ी छुट्टियों के दौरान आती है. यह रमजान, राम नवमी और गुड़ी पड़वा जैसे प्रमुख त्योहारों के साथ मेल खाती है. इस ऐलान के साथ फैंस की उम्मीदें बढ़ गई हैं. बड़े पर्दे पर भंसाली, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विक्की कौशल को एक साथ देखना रोमांचक होने वाला है.

