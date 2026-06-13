Lagaan: लगान की स्पेशल स्क्रीनिंग पर जुटे सितारे, एक्स वाइफ्स के साथ पहुंचे आमिर खान

Lagaan: आइकॉनिक फिल्म 'लगान' के 25 साल पूरे होने का जश्न मनाते हुए आमिर खान ने एक स्पेशल गेट-टुगेदर होस्ट किया, जिसमें डायरेक्टर आशुतोष गोवारिकर और फिल्म की कास्ट और क्रू के कई मेंबर्स शामिल हुए. यादों से भरी इस रीयूनियन ने भारतीय सिनेमा की सबसे मशहूर फिल्मों में से एक को ट्रिब्यूट दिया, जो अपनी टाइमलेस कहानी, यादगार परफॉर्मेंसेस और कभी न भूलने वाले म्यूजिक के साथ आज भी दुनिया भर के दर्शकों को इंस्पायर कर रही है.

यह शाम पुरानी यादों, किस्सों और दिल को छू लेने वाली मुलाकातों से भरी थी क्योंकि आमिर खान ने 'लगान' के 25 शानदार साल पूरे होने की खुशी में फिल्म की कास्ट और क्रू के लिए एक पार्टी रखी थी. 15 जून को फिल्म की इस ऐतिहासिक एनिवर्सरी से ठीक पहले हुई इस रीयूनियन ने कास्ट और क्रू के कई उन मेंबर्स को एक साथ लाया, जिन्होंने भारतीय सिनेमा की इस सबसे शानदार क्लासिक फिल्म को बनाने में अपनी भूमिका निभाई थी. इस रीयूनियन में डायरेक्टर आशुतोष गोवारिकर के साथ-साथ पूरी स्टार कास्ट से पॉल ब्लैकथॉर्न, राजेंद्रनाथ जुत्शी, आदित्य लाखिया, यशपाल शर्मा, अखिलेंद्र मिश्रा और दयाशंकर पांडे मौजूद रहे, जिसने इस गेट-टुगेदर को फिल्म से जुड़े हर इंसान के लिए बेहद यादगार बना दिया.

आशुतोष गोवारिकर द्वारा निर्देशित और आमिर खान द्वारा प्रोड्यूस की गई 'लगान' पहली बार 15 जून 2001 को रिलीज हुई थी और आगे चलकर यह एक कल्चरल फेनोमेनन बन गई. फिल्म के इस सिल्वर जुबली साल के मौके पर, इस स्पेशल स्क्रीनिंग ने उस सिनेमाई सफर को एक ट्रिब्यूट दिया जो आज भी पीढ़ियों से दर्शकों को इंस्पायर करता आ रहा है. मेकर्स ने अपने सोशल मीडिया पर इस प्यारी रीयूनियन का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, "25 साल बाद 'लगान' की कास्ट के साथ दोबारा मिले आमिर खान और आशुतोष गोवारिकर. "

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भारत में बनी अब तक की सबसे महत्वपूर्ण फिल्मों में से एक मानी जाने वाली 'लगान' ने रिलीज होते ही दुनिया भर में पहचान हासिल की थी. इस फिल्म ने 74वें एकेडमी अवार्ड्स (Oscars) में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म के लिए नॉमिनेशन हासिल किया था और यह यह प्रतिष्ठित सम्मान पाने वाली सिर्फ तीसरी भारतीय फिल्म बनी थी. इसने कई नेशनल फिल्म अवार्ड्स सहित कई सारे पुरस्कार भी जीते, जिसने इसकी विरासत को और मजबूत कर दिया.

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ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान 1893 के बैकड्रॉप पर सेट, 'लगान' ने सूखे से पीड़ित एक गांव की असाधारण कहानी दिखाई थी, जो दमनकारी टैक्स (लगान) से बचने के लिए अपने ब्रिटिश शासकों को क्रिकेट के खेल की चुनौती देता है. खेल, ड्रामा, रोमांस, देशभक्ति और दमदार स्टोरीटेलिंग को एक साथ जोड़कर, इस फिल्म ने दुनिया भर के दर्शकों के दिलों को छू लिया था.

आमिर खान, ग्रेसी सिंह, रेचल शेली, पॉल ब्लैकथॉर्न, सुहासिनी मुले, कुलभूषण खरबंदा, राजेंद्र गुप्ता, रघुवीर यादव, आदित्य लाखिया, यशपाल शर्मा, अमीन हाजी और कई अन्य कलाकारों से सजी इस फिल्म में एक कमाल की स्टार कास्ट थी. ए. आर. रहमान द्वारा कंपोज किए गए इसके कभी न भूलने वाले साउंडट्रैक ने दर्शकों को 'घनन घनन', 'मितवा', 'राधा कैसे ना जले' और 'ओ रे छोरी' जैसे टाइमलेस गाने दिए.