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Bharat Bhhagya Viddhaata Collection Day 1: गवर्नर की कमाई पर भारी कंगना रनौत की फिल्म, जानें पहले दिन की कमाई

बॉक्स ऑफिस पर 'भारत भाग्य विधाता' की धीमी शुरुआत के बाद, अब सबकी नजरें वीकेंड के कलेक्शन पर टिकी है. उम्मीद है कि कंगना की फिल्म को वीकेंड पर अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा.

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Bharat Bhhagya Viddhaata Collection Day 1: गवर्नर की कमाई पर भारी कंगना रनौत की फिल्म, जानें पहले दिन की कमाई
गवर्नर की कमाई पर भारी कंगना रनौत की भारत भाग्य विधाता
नई दिल्ली:

फिल्ममेकर मनोज तापड़िया की फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' इस शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज हुई. फिल्म में कंगना रनौत लीड रोल में हैं और इसे को-प्रोड्यूस भी किया है. कंगना की फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर कड़ी टक्कर मिली, क्योंकि इसी दिन दिलजीत दोसांझ की 'मैं वापस आऊंगा' और मनोज बाजपेयी की 'गवर्नर' भी रिलीज हुईं. अच्छे रिव्यू मिलने के बावजूद, फिल्म शुरुआती दिनों में दर्शकों को खींचने में संघर्ष करती दिखी. बॉक्स ऑफिस पर धीमी शुरुआत के बाद, अब सबकी नजरें वीकेंड के कलेक्शन पर टिकी है. उम्मीद है कि कंगना की फिल्म को वीकेंड पर अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा. हालांकि कंगना की फिल्म ने पहले दिन मनोज बाजपेयी की फिल्म गवर्नर से बेहतर प्रदर्शन किया.

'भारत भाग्य विधाता' डे 1 कलेक्शन

ट्रेड वेबसाइट Sacnilk के अनुसार, 'भारत भाग्य विधाता' ने पहले दिन भारत में 2181 शो से ₹1 करोड़ (नेट) की कमाई की है. दिन भर फिल्म की ऑक्यूपेंसी 11% रही. वीकेंड आने वाला है, ऐसे में देखना होगा कि क्या फिल्म की कमाई में तेजी आती है या नहीं. वहीं गवर्नर की बात करें तो इसने पहले दिन 90 लाख का बिजनेस किया.

कंगना की पिछली फिल्म 'इमरजेंसी' (2025) ने ओपनिंग डे पर ₹2.50 करोड़ कमाए थे यानी इमरजेंसी से तुलना करें तो 'भारत भाग्य विधाता' का प्रदर्शन कमजोर रहा है. उससे पहले आई फिल्म 'तेजस' (2023) की ओपनिंग कमाई ₹1.25 करोड़ थी. 'भारत भाग्य विधाता' शशि किरण टिक्का की 26/11 पर बनी फिल्म 'मेजर' (2022) की ओपनिंग से भी काफी पीछे है, जिसमें अदिवि शेष थे और जिसने ₹7 करोड़ कमाए थे.

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सच्ची घटनाओं पर आधारित 'भारत भाग्य विधाता'

'भारत भाग्य विधाता' को मनोज तापड़िया ने लिखा और डायरेक्ट किया है, और इसे कंगना रनौत ने को-प्रोड्यूस किया है. इस फिल्म को डॉ. जयंतीलाल गाडा के PEN स्टूडियोज ने पेश किया है और PEN स्टूडियोज, मणिकर्णिका फिल्म्स और परमहंस क्रिएशन्स ने Eunoia फिल्म्स LLP और Floating Rocks एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर इसे प्रोड्यूस किया है. कंगना के अलावा, इसमें ईशा डे, गिरिजा ओक और स्मिता तांबे भी हैं.

सच्ची घटनाओं पर आधारित यह फिल्म उन मेडिकल स्टाफ की बहादुरी से प्रेरित है जिन्होंने 2008 के मुंबई हमलों के दौरान कामा हॉस्पिटल में मरीजों की जान बचाई थी. इसमें नर्स अंजलि कुल्थे की बहादुरी का खास जिक्र है, जिन्होंने 20 गर्भवती महिलाओं की जान बचाने में मदद की थी.

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ANI से बात करते हुए, कंगना ने इस फिल्म को 2008 के मुंबई आतंकी हमलों की बहादुरी की एक अनकही कहानी बताया, जो उन हेल्थकेयर वर्कर्स पर केंद्रित है जिन्होंने अपने आस-पास गोलियों, अफरा-तफरी और खतरे के बावजूद मरीजों की सेवा जारी रखी. एक्ट्रेस ने कहा कि वह डॉक्टरों, नर्सों और हेल्थकेयर वर्कर्स के समर्पण से बहुत प्रभावित हुईं, जिन्होंने जानलेवा हालात का सामना करते हुए भी अपनी ड्यूटी निभाई.

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