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'बॉर्डर' देखने गए लोगों की चीखों से दहल गया था उपहार सिनेमा, उठने लगी थीं आग की लपटें, 59 लोगों की गई जान, 103 हुए थे घायल

वर्ष 1997 में आई बॉर्डर के दौरान सिनेमाघर के ट्रांसफॉर्मर कक्ष में आग लग गई, जो तेजी से अन्य हिस्सों में फैल गई. आग की वजह से 50 से अधिक लोगों की मौत हो गई, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे. 

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'बॉर्डर' देखने गए लोगों की चीखों से दहल गया था उपहार सिनेमा, उठने लगी थीं आग की लपटें, 59 लोगों की गई जान, 103 हुए थे घायल
'बॉर्डर' देखने गए लोगों की चीखों से दहल गए था उपहार सिनेमा
नई दिल्ली:

बॉर्डर अपने समय की हिट फिल्म थी और इसे देखने के लिए सिनेमाघरों में बड़ी संख्या में लोग उमड़ते थे. वर्ष 1997 में 13 जून का दिन दक्षिण दिल्ली, ग्रीन पार्क के उपहार सिनेमाघर में फिल्म ‘बॉर्डर' देखने पहुंचे कई लोगों के  लिए यह दिन बड़ी त्रासदी साबित हुई. यह दिन उनके जीवन का अंतिम दिन साबित हुआ. उपहार सिनेमा आग हाल के भारतीय इतिहास की सबसे भयानक आग त्रासदियों में से एक थी. आग शुक्रवार, 13 जून 1997 को दिल्ली के ग्रीन पार्क में उपहार सिनेमा में तीन बजे फिल्म बॉर्डर की स्क्रीनिंग के दौरान लगी.  59 लोग अंदर फंस गए और दम घुटने से उनकी मौत हो गई, जबकि भगदड़ में 103 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.

दरअसल, शो के दौरान सिनेमाघर के ट्रांसफॉर्मर कक्ष में आग लग गई, जो तेजी से अन्य हिस्सों में फैल गई. आग की वजह से 50 से अधिक लोगों की मौत हो गई, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे. 

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कैसे लगी आग 

13 जून, 1997 को सुबह लगभग 6:55 बजे उपहार सिनेमा भवन के भूतल पर डीवीबी द्वारा स्थापित और रखरखाव किए गए दो ट्रांसफार्मरों में से बड़े ट्रांसफार्मर में आग लग गई. सुबह लगभग 7 बजे सुरक्षा गार्ड सुधीर कुमार ने एक विस्फोट सुना. सुधीर कुमार ने तब ट्रांसफार्मर कक्ष में धुआं देखा. फायर ब्रिगेड और दिल्ली विद्युत बोर्ड (डीवीबी) को सूचित किया गया और सुबह 7:25 बजे तक आग पर काबू पा लिया गया. डीवीबी के अधीक्षक और उनकी टीम द्वारा ट्रांसफार्मर का निरीक्षण करने पर पता चला कि ट्रांसफार्मर के तीन लो टेंशन केबल लीड आंशिक रूप से जल गए थे. सुबह डीवीबी के निरीक्षकों और सीनियर फिटर ने लो टेंशन केबल लीड के बी-फेज पर दो एल्युमिनियम सॉकेट बदलकर ट्रांसफार्मर की मरम्मत की. मरम्मत शायद डाई और हथौड़े की मदद से की गई थी, क्रिम्पिंग मशीन का उपयोग नहीं किया गया था.  

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बॉर्डर के बारे में 

जे.पी. दत्ता की  बॉर्डर (1997) एक ऐतिहासिक युद्ध फिल्म है, जो 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान लोंगेवाला की लड़ाई पर आधारित है. सनी देओल, सुनील शेट्टी, अक्षय खन्ना और जैकी श्रॉफ स्टारर यह फिल्म 120 भारतीय सैनिकों की वीरता को दिखाती है, जिन्होंने रात भर पाकिस्तानी टैंक रेजिमेंट का सामना किया.


 

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