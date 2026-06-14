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लगान इवेंट में गर्लफ्रेंड गौरी का हाथ थामे पहुंचे आमिर खान, काजोल-जूही चावला ने यूं खींची टांग

आमिर खान को लगान की सेलिब्रेशन पार्टी में अपनी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्राट के साथ आते देखा गया. कपल ने, जिन्होंने 2025 में अपने रिश्ते की पुष्टि की थी, जिसके बाद आए दिन दोनों चर्चा में रहते हैं.

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लगान इवेंट में गर्लफ्रेंड गौरी का हाथ थामे पहुंचे आमिर खान, काजोल-जूही चावला ने यूं खींची टांग
लगान इवेंट में गर्लफ्रेंड गौरी का हाथ थामे पहुंचे आमिर खान
नई दिल्ली:

बॉलीवुड की सबसे यादगार फिल्मों में से एक 'लगान', 15 जून को 25 साल पूरे करने जा रही है. इस खास मौके को  सेलिब्रेट करने के लिए एक्टर आमिर खान और डायरेक्टर आशुतोष गोवारिकर ने शनिवार को मुंबई में एक शानदार पार्टी रखी. उन्होंने ऑस्कर-नॉमिनेटेड क्लासिक फिल्म की कास्ट और क्रू के साथ दोबारा मुलाकात की. यह इवेंट पूरी 'लगान' फैमिली के लिए पुरानी यादों को ताजा करने वाला मिलन बन गया, जिसमें फिल्म की यादगार विरासत का जश्न मनाने के लिए कई कास्ट मेंबर्स और इंडस्ट्री के साथी एक साथ आए. यहां आमिर खान पूरे परिवार के साथ शामिल हुए. उनकी दोनों एक्स पत्नियां और बेटी इरा और जुनैद भी आए. फिल्म की हीरोइन ग्रेसी सिंह भी इस खास मौके पर पहुंचीं.  हालांकि, इन सबके बीच जिस चीज ने सबका ध्यान खींचा, वह थी आमिर की अपनी पूर्व पत्नियों, रीना दत्ता और किरण राव के साथ मुलाकात, जिससे यह शाम एक पारिवारिक कार्यक्रम भी बन गई.

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गर्लफ्रेंड गौरी स्प्राट के साथ पहुंचे आमिर खान

आमिर को सेलिब्रेशन में अपनी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्राट के साथ आते देखा गया. कपल ने, जिन्होंने 2025 में अपने रिश्ते की पुष्टि की थी, जिसके बाद आए दिन दोनों चर्चा में रहते हैं. यहां दोनों ने पैपराजी के लिए खुशी-खुशी पोज दिया और एक-दूसरे का हाथ थामे हुए नजर आए. वहीं, किरण राव अपने बेटे आजाद राव खान के साथ पहुंचीं, वहीं पहली पत्नी रीना दत्ता भी यहां पहुंचीं. 

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'लगान' की कास्ट, जिनमें ग्रेसी सिंह राजेंद्रनाथ ज़ुत्शी, यशपाल शर्मा, आदित्य लखिया और अखिलेंद्र मिश्रा शामिल थे. सभी इवेंट में  मौजूद थे. फिल्ममेकर राजकुमार हिरानी, ​​प्रसून जोशी, आशुतोष गोवारिकर और उनकी पत्नी सुनीता गोवारिकर भी इवेंट में देखे गए.

काजोल और जूही ने क्या कहा

इस इवेंट के दौरान काजोल और जूही ने आमिर से मजाक किया.  काजोल ने कहा, "खैर, मैं क्या कह सकती हूं? आमिर खान के बारे में एक बात तो पक्की है कि उनके प्रोडक्शन ने यह साबित कर दिया है कि फिल्मों के मामले में उनकी पसंद बहुत बढ़िया है, एकदम जबरदस्त पसंद. 'लगान' से लेकर अब तक — और महिलाओं के मामले में भी उनकी पसंद बहुत अच्छी रही है."

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