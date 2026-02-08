विज्ञापन

कभी हिट की मशीन कही जाती थी यह एक्ट्रेस, बॉलीवुड छोड़ बनीं ब्रह्मा कुमारी, मुन्ना भाई की एक्ट्रेस को लेटेस्ट तस्वीरों में पहचाना हुआ मुश्किल

एक ट्रेंड क्लासिकल डांसर ग्रेसी सिंह ने लगान के बाद मुन्ना भाई M.B.B.S. और गंगाजल जैसी कल्ट-क्लासिक फिल्मों में यादगार रोल निभाए.

नई दिल्ली:

ऑस्कर-नॉमिनेटेड फिल्म लगान में गौरी का किरदार निभाकर मशहूर हुईं बॉलीवुड एक्ट्रेस ग्रेसी सिंह ने अपनी अदा और शानदार परफॉर्मेंस से दर्शकों का दिल जीत लिया था. एक ट्रेंड क्लासिकल डांसर ग्रेसी ने लगान के बाद मुन्ना भाई M.B.B.S. और गंगाजल जैसी कल्ट-क्लासिक फिल्मों में यादगार रोल निभाए. बॉलीवुड में शुरुआती सफलता के बावजूद, उन्होंने कम चुने गए रास्ते को चुना और आज तक शादी नहीं की है.

ग्रेसी सिंह का सफर

ग्रेसी ने अपने क्रिएटिव जर्नी की शुरुआत एक क्लासिकल डांसर के तौर पर की. 1997 में टेलीविज़न सीरियल अमानत में एक्टिंग डेब्यू करने से पहले उन्होंने डांस ग्रुप द प्लैनेट्स के साथ टूर किया. उन्हें आमिर खान स्टारर लगान से पहचान मिली, जहां गौरी के रोल के लिए उनकी एक्टिंग की बहुत तारीफ़ हुई और फिल्म को बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फ़िल्म के लिए एकेडमी अवॉर्ड के लिए नॉमिनेशन मिला. इस सफलता के बाद, वह शर्त, मुस्कान, यही है ज़िंदगी, मुन्ना भाई M.B.B.S. और गंगाजल जैसी फ़िल्मों में नज़र आईं, जहां उन्होंने अलग-अलग जॉनर में अपनी वर्सेटिलिटी दिखाई.

अचानक छोड़ गईं बॉलीवुड

बढ़ती शोहरत के बावजूद, ग्रेसी धीरे-धीरे बॉलीवुड से दूर होती गईं. इंटरव्यू में, उन्होंने कहा कि एक्टिंग उनके जीवन का एकमात्र मकसद नहीं था और उन्होंने ऐसे प्रोजेक्ट्स में काम करने की इच्छा जताई जो उनसे पर्सनली जुड़े हों. इस सोच की वजह से उन्होंने रीजनल सिनेमा में रोल तलाशे, जिसमें पंजाबी, तेलुगु और मलयालम फ़िल्में शामिल थीं, हालांकि इन फिल्मों को कम कमर्शियल सफलता मिली. हालांकि, हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, 2008 में ग्रेसी के मैनेजर की मौत के बाद, उन्होंने जाने-माने बॉलीवुड डायरेक्टर्स के ऑफर ठुकराने शुरू कर दिए.

आध्यात्मिक जुड़ाव

2013 में ग्रेसी आध्यात्मिक राह पर चल पड़ीं और आध्यात्मिक संगठन ब्रह्मा कुमारीज़ में शामिल हो गईं. उन्होंने बताया कि उन्हें इस कम्युनिटी में बेहिसाब सुरक्षा और खुशी महसूस हुई.  इस संस्था से जुड़ने के बाद उनके जीवन में काफी बदलाव आया. यह आध्यात्मिक जुड़ाव उनके रोल चुनने में साफ़ दिखा, खासकर टेलीविज़न सीरीज़ संतोषी मां और उसके सीक्वल संतोषी मां: सुनाएं व्रत कथाएं में मां संतोषी के रोल में वह नजर आईं.

नहीं की शादी

इस बीच, एक्ट्रेस ने आज तक शादी नहीं की है. हालांकि, 2020 में ETimes को दिए एक इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने कहा था कि उन्हें नहीं लगता कि अभी शादी करने का यह सही समय है, लेकिन भविष्य में वह शादी कर सकती हैं.

