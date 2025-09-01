विज्ञापन

Exclusive: कृति सेनन बनीं यूएनएफपीए इंडिया की ऑनरेरी एंबेसडर, जेंडर इक्वालिटी और एजुकेशन पर रखी अपनी बात

बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन को संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (United Nations Population Fund - UNFPA) ने भारत के लिए ऑनरेरी एंबेसडर नियुक्त किया है.

Read Time: 2 mins
Share
Exclusive: कृति सेनन बनीं यूएनएफपीए इंडिया की ऑनरेरी एंबेसडर, जेंडर इक्वालिटी और एजुकेशन पर रखी अपनी बात
Exclusive: कृति सेनन बनीं यूएनएफपीए इंडिया की ऑनरेरी एंबेसडर
नई दिल्ली:

बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन को संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (United Nations Population Fund - UNFPA) ने भारत के लिए ऑनरेरी एंबेसडर नियुक्त किया है. एनडीटीवी के साथ खास बातचीत में जब उनसे पूछा गया कि फिल्म जगत में वह जेंडर इक्वालिटी को किस तरह से लागू कर सकती हैं तो उन्होंने कहा - “फिल्म इंडस्ट्री से शुरुआत करने की जरूरत नहीं है. असल समस्या हमारी कंट्री में नीचे के स्तर पर है, जहां काम की सबसे ज्यादा जरूरत है. हाल ही में मैं कुछ लड़कियों से मिली, जिनके हालात बहुत मुश्किल थे. उनकी कहानियां इंस्पिरेशन हैं. लड़कियों को सबसे पहले अपनी वैल्यू और अपनी पहचान समझनी चाहिए और हिम्मत रखनी चाहिए कि अलग रास्ता चुन सकें. अगर हम ग्रासरूट लेवल से शुरुआत करें तो बेहतर होगा.”

ये भी पढ़ें: टीवी की अनुपमा का फूटा डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार पर गुस्सा, बोलीं- ब्राह्मणों या भारत को घसीटना बंद करें...

जब उनसे पूछा गया कि क्या उनको नहीं लगता कि महिलाओं के साथ काम करने से ज्यादा जरूरी है समाज के पुरुषों में महिलाओं के प्रति सम्मान और आजादी के ख्याल को सींचने की ज्यादा जरूरत है तो उन्होंने कहा -
“एजुकेशन और अवेयरनेस से ही समाज में जेंडर इक्वालिटी आ सकती है. हमारे स्कूलों में फेमिनिज्म और सेक्स एजुकेशन पर खुलकर बात ही नहीं की जाती. कई बार 11 साल की उम्र में ही लड़कियों की शादी कर दी जाती है, जबकि उन्हें मेंस्ट्रुएशन या सेक्स के बारे में सही जानकारी भी नहीं होती. यह सारी जानकारी लड़के और लड़कियों दोनों को मिलनी चाहिए. बच्चे अपने घर में देखकर सीखते हैं कि पिता अपनी मां को कैसे ट्रीट कर रहे हैं. असली एजुकेशन घर से ही शुरू होती है. अगर वहां से शुरुआत होगी तो बदलाव ज्यादा दूर तक जाएगा.”

संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (United Nations Population Fund - UNFPA) की एंबेसडर बनने के बाद कृति का फोकस ग्राउंड लेवल पर काम करने और लड़कियों को उनकी असली ताकत पहचानने के लिए प्रेरित करने पर रहेगा. उन्होंने यह भी कहा कि सिनेमा एक मजबूत माध्यम है, जिसके जरिए मनोरंजन करते हुए भी समाज को जागरूक किया जा सकता है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Kriti Sanon, United Nations Population Fund, UNFPA, Actress Kriti Sanon, Kriti Sanon Movies
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com