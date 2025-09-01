Exclusive: कृति सेनन बनीं यूएनएफपीए इंडिया की ऑनरेरी एंबेसडर, जेंडर इक्वालिटी और एजुकेशन पर रखी अपनी बात

बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन को संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (United Nations Population Fund - UNFPA) ने भारत के लिए ऑनरेरी एंबेसडर नियुक्त किया है. एनडीटीवी के साथ खास बातचीत में जब उनसे पूछा गया कि फिल्म जगत में वह जेंडर इक्वालिटी को किस तरह से लागू कर सकती हैं तो उन्होंने कहा - “फिल्म इंडस्ट्री से शुरुआत करने की जरूरत नहीं है. असल समस्या हमारी कंट्री में नीचे के स्तर पर है, जहां काम की सबसे ज्यादा जरूरत है. हाल ही में मैं कुछ लड़कियों से मिली, जिनके हालात बहुत मुश्किल थे. उनकी कहानियां इंस्पिरेशन हैं. लड़कियों को सबसे पहले अपनी वैल्यू और अपनी पहचान समझनी चाहिए और हिम्मत रखनी चाहिए कि अलग रास्ता चुन सकें. अगर हम ग्रासरूट लेवल से शुरुआत करें तो बेहतर होगा.”

जब उनसे पूछा गया कि क्या उनको नहीं लगता कि महिलाओं के साथ काम करने से ज्यादा जरूरी है समाज के पुरुषों में महिलाओं के प्रति सम्मान और आजादी के ख्याल को सींचने की ज्यादा जरूरत है तो उन्होंने कहा -

“एजुकेशन और अवेयरनेस से ही समाज में जेंडर इक्वालिटी आ सकती है. हमारे स्कूलों में फेमिनिज्म और सेक्स एजुकेशन पर खुलकर बात ही नहीं की जाती. कई बार 11 साल की उम्र में ही लड़कियों की शादी कर दी जाती है, जबकि उन्हें मेंस्ट्रुएशन या सेक्स के बारे में सही जानकारी भी नहीं होती. यह सारी जानकारी लड़के और लड़कियों दोनों को मिलनी चाहिए. बच्चे अपने घर में देखकर सीखते हैं कि पिता अपनी मां को कैसे ट्रीट कर रहे हैं. असली एजुकेशन घर से ही शुरू होती है. अगर वहां से शुरुआत होगी तो बदलाव ज्यादा दूर तक जाएगा.”

संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (United Nations Population Fund - UNFPA) की एंबेसडर बनने के बाद कृति का फोकस ग्राउंड लेवल पर काम करने और लड़कियों को उनकी असली ताकत पहचानने के लिए प्रेरित करने पर रहेगा. उन्होंने यह भी कहा कि सिनेमा एक मजबूत माध्यम है, जिसके जरिए मनोरंजन करते हुए भी समाज को जागरूक किया जा सकता है.