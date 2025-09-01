विज्ञापन

टीवी की अनुपमा का फूटा डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार पर गुस्सा, बोलीं- ब्राह्मणों या भारत को घसीटना बंद करें...

अनुपमा फेम अभिनेत्री रूपाली गांगुली हमेशा देश में होने वाली घटनाओं पर अपनी राय खुलकर रखती हैं. सोमवार को उन्होंने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो के ‘ब्राह्मणों की ओर से मुनाफाखोरी’ वाले बयान की कड़ी निंदा की.

नई दिल्ली:

अनुपमा फेम अभिनेत्री रूपाली गांगुली हमेशा देश में होने वाली घटनाओं पर अपनी राय खुलकर रखती हैं. सोमवार को उन्होंने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो के ‘ब्राह्मणों की ओर से मुनाफाखोरी' वाले बयान की कड़ी निंदा की. रूपाली ने एक्स (ट्विटर) पर लिखा, “साफ बात है! आपकी असफल व्यापार नीतियों या अमेरिका की आर्थिक उथल-पुथल के लिए ब्राह्मण जिम्मेदार नहीं हैं.” उन्होंने आगे कहा, “जातिवादी टिप्पणियों के जरिए किसी समुदाय को निशाना बनाना आपकी गलतियों को नहीं छिपा सकता. अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए ब्राह्मणों या भारत को घसीटना बंद करें. यह पुराना हथकंडा अब काम नहीं करेगा. भारतीय एकजुट हैं.”

टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार, पीटर नवारो ने फॉक्स न्यूज से बात करते हुए कहा, “मोदी एक महान नेता हैं. मुझे समझ नहीं आता कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के बावजूद वह पुतिन और शी जिनपिंग के साथ क्यों जा रहे हैं. मैं भारतीय लोगों से कहना चाहता हूं कि कृपया समझें कि यहां क्या हो रहा है. ब्राह्मण भारतीय लोगों की कीमत पर मुनाफा कमा रहे हैं. इसे रोकना होगा, और हम इस पर नजर रखेंगे.”

इससे पहले, जब सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर के आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में स्थानांतरित करने का आदेश दिया था, तब भी रूपाली ने सोशल मीडिया पर अपनी बात रखी थी. उन्होंने एक आवारा कुत्ते के साथ वीडियो शेयर किया और लिखा, “ये देश इनका भी है, ये दुनिया इनकी भी है. नफरत और क्रूरता के बजाय करुणा और दयालुता को चुनें. जय पशुपतिनाथ.” रूपाली की यह सक्रियता और बेबाकी उनके प्रशंसकों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है. वह सामाजिक मुद्दों पर अपनी राय रखने से नहीं हिचकतीं और हमेशा एकजुटता व करुणा का संदेश देती हैं.

