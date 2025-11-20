Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Box Office: कपिल शर्मा की फिल्म पहले दिन कमाएगी इतने करोड़, 100 करोड़ से इतनी दूर

कॉमेडियन कपिल शर्मा हमेशा फैंस के बीच चर्चा में रहते हैं, चाहे वो उनके शो की वजह से हो या उनकी फिल्मों की वजह से. अपने कॉमेडी स्केच और टॉक शो, द कपिल शर्मा शो के लिए पॉपुलर कपिल ने कई बार फिल्मों में भी हाथ आजमाया है. उनकी पहली फिल्म किस किस को प्यार करूं हिट साबित हुई और बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छा काम किया. हालांकि उसके बाद, उनकी अगली फिल्में उतनी सफल नहीं रहीं. ज्विगाटो और फिरंगी जैसी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर उतनी अच्छी साबित नहीं हुईं जितनी उनकी पहली फिल्म ने की थी. हालांकि कपिल शर्मा अब अपनी हिट फिल्म किस किस को प्यार करूं के दूसरे पार्ट के साथ वापस आ गए हैं और फैंस इसके दीवाने हो रहे हैं.

किस किस को प्यार करूं 2 रिलीज डेट

कपिल शर्मा की किस किस को प्यार करूं 2, 12 दिसंबर, 2025 को बड़े पर्दे पर आने के लिए पूरी तरह तैयार है. कपिल फिल्म के प्रमोशन में काफी बिजी हैं और जब से इसकी अनाउंसमेंट हुई है, फैंस बेसब्री से फिल्म का इंतजार कर रहे हैं.

किसको प्यार करूं 2 बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन

भले ही कपिल शर्मा की आने वाली फिल्म का ट्रेलर अभी रिलीज नहीं हुआ है, लेकिन फिल्म के कई गाने रिलीज हो चुके हैं और उन्हें बहुत पसंद किया जा रहा है. पिंकविला की एक रिपोर्ट के मुताबिक किस किसको प्यार करूं 2, अपने ओपनिंग डे पर 1.5 से 3 करोड़ रुपये के बीच कलेक्शन कर सकती है. बाकी फिल्म की एडवांस बुकिंग कुल कमाई पर कैसे असर डालती है इस पर निर्भर करेगा. वर्ड ऑफ माउथ भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में अहम किरदार निभाएगा.

किस किसको प्यार करूं 2 की कास्ट

किस किसको प्यार करूं 2 में कपिल शर्मा के साथ तृप्ति डिमरी, मनजोत सिंह, आयशा खान, शनाया कपूर, पारुल गुलाटी और त्रिधा चौधरी अहम रोल में नजर आएंगे. फिल्म को अनुकल्प गोस्वामी ने डायरेक्ट किया है. आने वाली कॉमेडी ड्रामा सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में है, क्योंकि फैंस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.