विज्ञापन

Dhurandhar के 'शरारत' गाने पर छिड़ी जंग, आयशा खान से तुलना और ट्रोलिंग पर क्रिस्टल डिसूजा ने दिया करारा जवाब

'धुरंधर' फिल्म के 'शरारत' गाने में आयशा खान से तुलना और सोशल मीडिया पर हो रही ट्रोलिंग पर क्रिस्टल डिसूजा ने तोड़ी चुप्पी. जानें उन्होंने क्या कहा..

Read Time: 2 mins
Share
Dhurandhar के 'शरारत' गाने पर छिड़ी जंग, आयशा खान से तुलना और ट्रोलिंग पर क्रिस्टल डिसूजा ने दिया करारा जवाब
क्रिस्टल ने 'सिस्टरहुड' यानी महिलाओं के एक-दूसरे को सपोर्ट करने की बात पर जोर दिया.

Dhurandhar movie : फिल्म 'धुरंधर' का गाना 'शरारत' इन दिनों सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है. इंस्टाग्राम रील्स खोलते ही हर तरफ इसी गाने का हुक स्टेप छाए हुए हैं. गाने में क्रिस्टल डिसूजा और आयशा खान की जोड़ी ने अपनी परफॉरमेंस से आग लगा दी है. लेकिन इस कामयाबी के बीच इंटरनेट पर एक नई बहस शुरू हो गई है. कुछ लोग सोशल मीडिया पर क्रिस्टल को ट्रोल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आयशा खान उन पर भारी पड़ गई हैं.

अब इस ट्रोलिंग पर खुद क्रिस्टल डिसूजा ने अपनी चुप्पी तोड़ी है. एक इंटरव्यू में उन्होंने साफ कहा कि उन्हें इन बातों से बहुत दुख होता है. क्रिस्टल के मुताबिक, लोग किसी एक की तारीफ करने के लिए दूसरे को नीचा दिखाने लगते हैं, जो बहुत गलत है. उन्होंने कहा, "हर किसी का अपना टैलेंट और अपनी मेहनत होती है. हम सब सालों से इस इंडस्ट्री में टिके रहने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं."

क्रिस्टल ने 'सिस्टरहुड' यानी महिलाओं के एक-दूसरे को सपोर्ट करने की बात पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि वो खुद आयशा की परफॉरमेंस से बहुत खुश हैं. क्रिस्टल ने आयशा की जमकर तारीफ करते हुए उन्हें कमाल की डांसर और बेहद खूबसूरत बताया. क्रिस्टल का मानना है कि जब चार महिलाएं मिलकर कुछ अच्छा कर रही हैं, तो उसे सेलिब्रेट करना चाहिए, न कि तुलना करके किसी का दिल दुखाना चाहिए.

क्रिस्टल इस बात से भी खुश हैं कि शरारत एक डांस नंबर होने के बावजूद महिलाओं को गलत तरीके से (सेक्शुअलाइज) नहीं दिखाता. उन्होंने ये भी माना कि वो फिलहाल बहुत ज्यादा बोल्ड सीन करने की हिम्मत नहीं रखतीं. अंत में उन्होंने ट्रोलर्स को  कहा कि अगर आप किसी को सपोर्ट नहीं कर सकते, तो कम से कम चुप रहें.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Dhurandhar Movie, Shararat Song, Krystle D'Souza, Ayesha Khan, Krystle D'Souza Trolling
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com