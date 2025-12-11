Dhurandhar के बाद Akshaye Khanna की Salman Khan की फिल्म में एंट्री, 'रहमान डकैत' से भाईजान रहें सावधान

रणवीर सिंह की धुरंधर सिनेमाघरों में 5 दिसंबर को रिलीज हुई है. इस फिल्म से अक्षय खन्ना के रहमान डकैत के कैरेक्टर ने धूम मचा रखी है. सोशल मीडिया पर अक्षय कुमार छाए हुए हैं. बेशक ये फिल्म रणवीर सिंह की है लेकिन पहला पार्ट तो अक्षय खन्ना ने अपने नाम कर लिया है. अब मीडिया रिपोर्टों में कहा जा रहा है कि उनकी एंट्री सलमान खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म के पार्ट 2 में हो रही है. वैसे भी 2025 अक्षय खन्ना के लिए काफी शानदार रहा है. छावा में वो पहले औरंगजेब का किरदार निभाकर छा गए थे और उससे पहले दृश्यम 2 में भी उनके किरदार को पसंद किया गया था. लेकिन अब सलमान खान की फिल्म के साथ उनका नाम जुड़ने से फैन्स में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. लेकिन आधिकारिक तौर पर इसकी कोई पुष्टि नहीं की गई है.

BREAKING: #AkshayeKhanna enters #Kick2 ????

The powerhouse performer is all set to join the cast of Kick 2, bringing his sharp intensity and screen presence to the franchise.

Fans are excited to see what twist his character adds — villain, mastermind, or something totally… pic.twitter.com/WMcQcNE8dC — Ravi Chaudhary (@BURN4DESIRE1) December 10, 2025

सलमान खान की किक 2 में अक्षय खन्ना?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 'धुरंधर' के बाद अक्षय खन्ना के हाथ में बड़ी फिल्म मिली है. ये फिल्म 'किक 2' है. अक्षय अब 'किक 2' में सलमान के साथ नजर आएंगे. रिपोर्ट्स के मुताबिक पावरहाउस अक्षय किक 2 की कास्ट में शामिल होने के लिए पूरी तरह तैयार है, और अपनी जबरदस्त इंटेंसिटी और स्क्रीन प्रेजेंस को इस फ्रेंचाइजी में ला रहे हैं. फैंस ये देखने के लिए उत्साहित हैं कि उनका किरदार क्या ट्विस्ट लाता है- विलेन, मास्टरमाइंड, या कुछ बिल्कुल अनएक्सपेक्टिड. अक्षय के किरदार को लेकर अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है मगर फैंस को लग रहा है कि वो विलेन के किरदार में नजर आ सकते हैं.

ये एक्टर भी आएंगे नजर

सलमान खान ने किक 2 की ऑफिशियल कंफर्मेशन कर दी है. उसके बाद से ये फिल्म सुर्खियों में बनी हुई है. बिग बॉस 19 के दौरान सलमान ने बताया था कि वो किक 2 की शूटिंग में बिजी चल रहे हैं. रिपोर्ट्स की मानें तो किक 2 में सलमान के साथ मलयालम सुपरस्टार उन्नी मुकुंदन भी नजर आने वाले हैं. हाल ही में साजिद नाडियाडवाला की उन्नी के साथ फोटो सामने आई थी. उन्नी ने ये फोटो शेयर करते हुए लिखा था- द किक स्टार्ट विद द मैन. बेशक अक्षय खन्ना के किक 2 में आने से जबरदस्त माहौल है. लेकिन भाईजान को सावधान रहने की भी जरूरत है क्योंकि रणवीर की धुरंधर का असली धुरंधर इस समय अक्षय खन्ना बने हुए हैं.